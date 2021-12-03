Savcı korona oldu, soruşturma durdu

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım'da Senanur Damgacı'ya (26) elinde bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz (32) 25 Kasım'da tutuklandı. Tepki çeken olayla ilgili şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısı kadın haklarına dikkat çeken vurgusuyla takdir toplamıştı. Odatv'nin aldığı bilgilere göre soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kadın savcıya verildi. Kadın savcının koronavirüse yakalandığı ve iddianamenin hazırlanarak dava açılması için iyileşmesinin beklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nda 24 Kasım'da elinde bıçakla kadınları tehdit edip küfürler savuran Emrah Yılmaz (32) gözaltına alınmıştı. Saldırgan savcılıktaki işlemlerin ardından "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından ayrı ayrı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısı ise kadın haklarına ilişkin değerlendirmeleri açısından dikkat çekti. Yüzlerce kadının sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazıda Savcı Yörük'ün şu ifadeleri takdir toplamıştı:

"Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin eylemiyle 5237 sayılı TCK'nun 213/1 maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır."

Sevk yazısının ardından Emrah Yılmaz çıkarıldığı mahkemece 25 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.