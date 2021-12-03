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Kara Kuvvetleri Komutanlığı statü geçiş sınavı yapacak

Astsubay kaynağından Subay, Uzman Erbaş kaynağından Astsubay teminine yönelik 2021 yılı kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde onaylandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 11:36
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı statü geçiş sınavı yapacak

Sınav hakkı biten Astsubay/Uzman Erbaşlara mevzuat değişikliği kapsamında kanun değişikliğinin yayımlandığı 23.07.2020 tarihi itibarıyla ilk iki sınava müracaat hakkı verilmiştir.

926 Sayılı TSK Personel Kanununun 109. Maddesi gereği "en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve subaylık için sınava müracaat tarihinde en az Kıdemli Çavuş rütbesinde ve Astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş 2015, 2016, 2017 çıkışlı astsubaylar,

3269 Sayılı Uzman Erbaş kanununun 15.Maddesi gereği "kendi nam ve hesabına yüksekokul, fakülte veya meslek yüksekokullarından mezun olmuş ve başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş göreve başlama tarihi 15 Kasım 2013 tarihinden sonra olan 2014, 2015, 2016 neşetli ve göreve başlama tarihi 15 Kasım 2017 tarihinden önce olan 2017 neşetli uzman erbaşlar,

Mevzuat değişikliği ile müracaat hakkı tanınan ve 23 Temmuz 2020 tarihinde;

* 7. hizmet yılını bitirmiş, 14.hizmet yılını bitirmemiş ve müracaat edilen yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış 2006-2012 arası neşetli astsubaylar

* 8. hizmet yılını bitirmiş, 10.hizmet yılını bitirmemiş ve göreve başlama tarihi 23 Temmuz 2010 tarihi ve sonrası olan 2010 neşetli, 2011 neşetli ve göreve başlama tarihi 23 Temmuz 2012 tarihi ve öncesi olan 2012 neşetli uzman erbaşlar müracaat edebileceklerdir.

Sağlık kurulu rapor işlemleri ; TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği yönetmeliğinin statü geçiş ile ilgili maddelerine göre yürütülecek ve seçim aşamalarında başarılı olacak adaylara sağlık raporu aldırılacak.

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş için;

* Piyade Sınıfı 352,
* Tank 28,
* Topçu 30,
* Hava Savunma 17,
* İstihkam 70,
* Muhabere 73,
* Ulaştırma 9,
* İkmal 31,
* Mühimmat 10,
* Bakım 52 olmak üzere toplam 672 kontenjan ayrılmıştır.

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#Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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