Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini eleştirdi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 11:45
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleriyle ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."Kılıçdaroğlu TÜİK'e gitti Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız