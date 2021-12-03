TBMM Genel Kurulu kapandı
TBMM Genel Kurulu, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 12:28
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi. Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği ikinci bir aranın ardından, gündemdeki teklifin görüşmelerine başlanacağını bildirdi.
Bilgiç, komisyonun yerini almaması nedeniyle, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini görüşmek için 6 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız