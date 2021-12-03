İSTİB Başkanı Kopuz'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye mesaj

Kopuz yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Göreve yeni atanan Bakan Nebati'yi kutlayan ve başarılar dileyen Kopuz, şunları kaydetti:

"İş dünyasını bilen, sorunlarını tanıyan ve akademik kimliği de olan Sayın Nureddin Nebati'nin bu makama gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Bakanımız, dün devir teslim töreninde yaptığı açıklamada önceliklerinin, öngörülebilir bir piyasa ile yatırım ve istihdam olacağını belirtti. İş dünyası olarak bizim önceliğimiz de aynıdır. Türkiye olarak son 20 yıldır yatırım ortamının sürekli iyileştiği bir sürecin içindeyiz. Bu ortamın bozulması için özellikle son yıllarda çeşitli müdahaleler görüyoruz. Bu müdahalelere rağmen yolumuza devam edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla belirttiği gibi yüksek faiz ve enflasyon sarmalından kurtulmuş, ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye hedefine ulaşacağız."

Ali Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin daha önceki görevlerinde iş dünyası ile yakın ve olumlu bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımızın kapısı iş dünyasına her zaman açık oldu. Bizim sorunlarımızı dinleme ve çözüme ulaşması için yoğun çaba sarf etti. Bundan sonra da aynı uyumla çalışacağımıza olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devreden Lütfi Elvan'a da çalışmaları için teşekkürlerini iletti.