Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
Döviz kurundaki yukarı yönlü sert hareketler sonrası Merkez Bankası dövize doğrudan müdahale etme kararı aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 13:11
Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada;
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."
Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 1 Aralık Çarşamba günü yapmıştı.
Merkez Bankası dolar kuru 13,5 TL'yi geçince müdahale ediyor
Merkez Bankası 1 Aralık tarihinde dolar kuru 13,5 TL'yi geçince müdahale etmişti. Müdahalenin büyüklüğünün 1 milyar dolar olduğu iddia edilmişti. 1 Aralık'taki müdahalede dolar kuru 12,5 TL'ye kadar gerilemiş ancak daha sonra 13 TL'nin üzerine çıkmıştıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız