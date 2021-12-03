'Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişilebilir seyahati sağlayacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025 Belgesi'nin tanıtımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Sirkeci Garı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, değerlerinde, "insanı, yaratılmışların en değerlisi, en mükemmeli ve en şereflisi görme" ilkesinin yer aldığını kaydederek, yaşlı ve engelli vatandaşların sosyal yaşama giderek daha fazla katılmaları konusundaki iradenin çalışmalarına yön verdiğini söyledi.

Küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda ulaştırma ve altyapı yatırımlarını hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişimine verdikleri önemden bahsetti.

Karaismailoğlu, eylem planının hazırlık sürecine değinerek, "Bu tür çalışmalarda özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini hedefliyoruz. Planımızdan faydalanacak yaşlı ve engelli nüfusumuz, hiç de azımsanamayacak büyüklükte." diye konuştu.

Türkiye'nin 65 ve üzeri yaşlı nüfusunun son 10 yılda yüzde 49 arttığını, nüfusun yüzde 9,5'i yaşlıların oluşturduğunu, bu oranın 2025'te yüzde 11'e, 2040'ta yüzde 16,3'e ulaşmasının öngörüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejsi ve Eylem Planı'nın hitap ettiği bir diğer kesimin de "engelliler" olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin, Türkiye'nin ise yüzde 12,29'unun engelli bireylerden oluştuğunu bildirdi.

- "Engelleri kaldırmak ülkemizin geleceği için son derece kritik"

Bakan Karaismailoğlu, eylem planının, yaşlı ve engelliler ile hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek ve ülkenin geleceği için son derece kritik önemde olduğunu vurguladı.

Farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olmasını gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de toplu taşıma araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu; özel halk otobüsünde yüzde 86, belediye otobüslerinde yüzde 82, minibüslerde de yüzde 14'tür. İstasyon türlerine göre de durakların erişilebilirlik durumu ise metrolarda yüzde 95, tramvayda yüzde 93, otogarlarda yüzde 30, otobüs ve iskelelerde de yüzde 15."

Karaismailoğlu, ulaşım sistemlerinin erişilebilirliğiyle ilgili karşılaştıkları temel sorunlara değinerek, son 19 yılda yaşlı ve engellilere yönelik hayata geçirilen kanun hükümlerinden, projelerden, düzenlemelerden; onlara verilen hak ve desteklerden bahsetti.

Bakan Karaismailoğlu, "Hükümet olarak, engelli kardeşlerimizi gün içinde evlerinden çıkıp tekrar dönene kadar, seyahat süreçleri boyunca özellikle ulaşım ve iletişimdeki karşılaştıkları engellerle birlikte tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

- 6 temel stratejik amaç belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tüm paydaşları ile uzun ve verimli çalışmalar yaparak hazırladıkları taslak belgeyi ilgili taraflara ilettiklerini, kamu kurumlarından özel sektör firmalarına, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede odak gruplarında ele aldıklarını anlattı.

Bu süreçte gerçekleştirilen saha incelemelerinden, hazırlanan teknik raporlardan, oluşturulan çalışma gruplarından ve düzenlenen teknik çalıştaylardan bahseden Karaismailoğlu, hazırlanan belgeyi 274 paydaşın görüşüne sunduklarını ve 950 görüş aldıklarını, nihai haline getirilen çalışmanın 2 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Karaismailoğlu, eylem planını hazırlarken "her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirlik" yaklaşımını merkeze aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşım hizmetlerinin herkes için erişilebilir hale gelmesinde öncü kuruluş olmayı hedefliyoruz. Eylem planı kapsamında öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak belirlediğimiz 6 temel stratejik amacımız şöyle: Ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığı artıracağız. Yönetim yapısını güçlendireceğiz. Düzenleme ve denetlemeyi güçlendireceğiz. Kurumsal kapasitemizi geliştireceğiz. Ulaşım altyapıları ile toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğini sağlayacağız. Kara, hava, demir, deniz ve kent içi ulaşım türleri ile birlikte yeni gelişen tüm ulaşım türlerinin entegrasyonunu güçlendireceğiz."

- "Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişebilir seyahati sağlayacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'nda stratejik amaçları doğrultusunda belirledikleri temel hedeflerden bahsederek, "Öncelikle, erişilebilir ulaşım konusunda toplumumuzun tüm kesimlerinde farkındalığı artıracağız. Ulaşımda erişilebilirlik konusunda koordinasyonu diri tutacağız. Yapılan çalışmaların izlenip değerlendirilmesini sağlayacağız. Bu konuda gereken yasal ve idari mevzuatı geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erişilebilir ulaşımda hizmet kalitesini önceleyeceklerini, ulaşım yapılarının terminal ve istasyon erişilebilirliğini sağlayacaklarını, biletleme sistemini kolay ve etkin hale getireceklerini anlatan Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişebilir seyahati sağlayacaklarını vurguladı ve eylem adımlarının bakanlık tarafından elektronik ortamda düzenli olarak izlenerek değerlendirileceğini kaydederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, erişilebilirliği ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyuyoruz. Ulaşımda erişilebilirliği sürdürülebilir hale getirmek ve farkındalığı artırmak için erişilebilirlik eğitimleri düzenliyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kamu ya da özel sektördeki tüm hizmet sağlayıcıların erişilebilirlikle ilgili farkındalıklarını artırırken gelecekte bu konuyu hizmet sağlayıcıların mesleki yeterliliklerinin bir unsuru haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu alanda herkesin faydalanabileceği bir eğitim materyalini dijital ve herkes için erişilebilir formatta hazırladıklarını aktaran Karaismailoğlu, bu alanda da bir ilke imza attıklarını bildirdi.

- "PTT Matikleri erişilebilir hale getiriyoruz"

Bu konudaki bir diğer hizmetlerinin Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Mobil uygulamamız; seyahat planlamadan biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak. Ayrıca, uygulamamamızı hizmetlerimizi geliştirmek, denetlemek ve daha iyisini sunabilmek için de kullanacağız." yorumunu yaptı.

Ulaşım, bilişim ve iletişim alanlarında erişilebilirliğe yönelik yapılan çalışmalardan ve yürürlüğe giren yönetmeliklerden bahseden Karaismailoğlu, PTT Matikleri erişilebilir hale getirdiklerini, engellilere aylıklarını istedikleri yerde teslim ettiklerini, e-Devlet'te tüm sayfaların engelli kullanıcılar göz önüne alarak tasarlandığını, e-Devlet Kapısı Engelsiz İletişim Merkezi'nin hayata geçirildiğini anlattı.

Yaşlı ve engellilere yönelik her türlü kolaylıkların sağlanması konusunda seferber olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Başta engelli ve yaşlılarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerine erişimlerine eşit, kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmeleri öncelikli hedeflerimizdir." diye konuştu.

- Milli sporcu Fatma Büşra Ün deneyimlerini paylaştı

Tanıtım törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye tenis branşında yarışan milli sporcu Fatma Büşra Ün de katıldı.

Yusuf Çelebi ile Fatma Büşra Ün, yaptıkları konuşmalarda deneyimlerini paylaştı.

Tören, karşılıklı plaketlerin takdim edilmesiyle sona erdi.