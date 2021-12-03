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'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'

İçişleri Sözcüsü: İstanbul Sözleşmesi 20 Mart tarihinde feshedilmiştir. 20 Mart'ta geriye dönük 8 ay gittiğinizde 215 kadının cinayete kurban gittiğini görüyoruz. 8 ay sonrasına geldiğinizde ise bu rakam 198. Yani yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından 8 ay öncesiyle 8 ay sonrası arasında iddiaların tam aksine yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 13:25
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, kasım ayındaki operasyonlarda 3'ü sözde üst düzey yönetici 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Kasım ayında afet yönetimi ve toplumun afet farkındalığını artırmaya yönelik programların önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı altında ciddi bir afet yönetim kapasitesi oluşturulduğunu söyledi.

Çataklı, geçen ay trafik güvenliği konusunda yapılan farkındalık çalışmalarını anlatarak, "Bir hareketine bakar hayat" kampanyasının başlatıldığını hatırlattı.

Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödül verildiğini anımsatan Çataklı, kadına yönelik şiddette "sıfır rakamı" hedefinde ısrarcı olduklarını vurguladı.

İsmail Çataklı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin, "Tedbir almaya, rahmetle andığımız usta oyuncu merhum Rasim Öztekin'le özdeşleşen ifadeyle icat çıkarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadeleye de değinen Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde geçen ay 15'i büyük 66'sı orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerde ise 1382 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çataklı, "Operasyonlar neticesinde bir yeşil, bir turuncu, bir gri kategoride 3'ü sözde üst düzey toplamda 92 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 bin 575 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 309'u da tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 352 sığınak, barınak ve mağara imha edilmiş, 93 silah, 27 mayın ve el yapımı patlayıcı, 73 el bombası, 810 kilogram patlayıcı madde, 14 bin 180 mühimmat ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Sonbahar-kış operasyonlarının yüzde 42'sinin tamamlandığını kaydeden Çataklı, 10 bölgede Eren Kış Operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

- Uyuşturucuyla mücadele

Kasım ayındaki 18 bin 871 uyuşturucu operasyonunda 24 bin 989 kişinin gözaltına alındığını aktaran Çataklı, 6 ton 389 kilogram esrar, 1 ton 609 kilogram eroin, 680 kilogram skunk, 15 kilogram kokain, 160 kilogram bonzai, 668 kilogram metamfetamin, 37 bin 899 ectasy, 12 bin 860 kaptagon, 2,7 milyon sentetik ecza, 2 bin 560 kök kenevir ele geçirildiğini bildirdi. İsmail Çataklı, doğrudan uyuşturucuya bağlı ölümlerin bu yılın 10 ayı itibarıyla 142 olarak tespit edildiğini, yakalanan bazı maddelerde ekim ayına göre artış yaşandığını dile getirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise geçen ay 2 bin 167 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda 3 bin 294 kişinin gözaltına alındığını, 45 şüphelinin tutuklandığını belirten Çataklı, yakalanan kaçak akaryakıtta ekim ayına göre yüzde 61, yakalanan kaçak alkollü içkide yüzde 228 artış tespit edildiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddete de değinen Çataklı, "Kasım ayında 6284 sayılı kanun kapsamında işlenen kadın cinayeti sayısı 28 olmuştur." bilgisini paylaştı. Çataklı, KADES uygulamasından yapılan 253 bin 156 ihbarın tamamına müdahale edildiğini belirtti.

İsmail Çataklı, geçen yılın kasım ayıyla bu yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde kapkaç olaylarının yüzde 50 azalışla 248'den 124'e, yankesiciliğin yüzde 39 azalışla 805'ten 491'e, otodan hırsızlığın yüzde 24 azalışla 2 bin 768'den 2 bin 117'ye, otomobil hırsızlığının yüzde 5 azalışla 704'ten 670'e, evden hırsızlığın ise yüzde 11 azalışla 5 bin 239'dan 4 bin 685'e gerilediğini bildirdi.

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- "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 472 bin 269"

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde 14 bin 510 hesapla ilgili işlem yapıldığını ifade eden Çataklı, 5 bin 713 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini, 144 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 19 bin 587 düzensiz göçmen ile 832 organizatörün yakalandığını, sınır ötesi operasyonlarla oluşturulan güvenli ortam nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısının 472 bin 269 olduğunu belirtti.

Bu yılın kasım ayında 17 bin 648 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 25 bin 797 kişinin yaralandığını bildiren Çataklı, ekim ayına göre ölümlü trafik kazası sayısının 228'den 160'a, olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 268'den 180'e, olay yeri yaya can kaybının ise 44'den 31'e gerilediğini dile getirdi.

- "Görevimizi yapmaya devam edeceğiz"

Çataklı, Türkiye'de asayişte, güvenlikte, terörle mücadelede en iyi dönemin yaşandığını, kolluk birimlerine ve kurumlara milletin güveninin en üst düzeyde olduğunu dile getirdi.

Ana muhalefet partisinin her meselede polise iftira attığını söyleyen Çataklı, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi somut olayların doğruluğu ile ilgisi olmayan yalanlar söylüyor. Siyasal eleştiri elbette yapılabilir ama somut olaylar üzerinden olayları çarpıtarak devleti ve kurumlarımızı bu kadar hedef almak, her meselede emniyet güçlerimizi doğru olmayan bilgiler üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmak ana muhalefet partisinin ortak politikası olmamalıdır. Biz bütün bunlara rağmen görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güveni, huzuru, kamu düzeni, asayişi, terörle ve uyuşturucuyla mücadelesi bu ana kadar olduğu gibi aynı şekilde kararlılıkla, yüksek hassasiyetle devam edecek."

İstanbul'da bir kişinin polis tarafından vurularak öldürüldüğü ve MOBESE görüntülerinin silindiği iddialarının sorulması üzerine Çataklı, olayın Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulduğunu söyledi.

Çataklı, "Biz bütün delillerin toplandığını, kamera görüntülerinin usulüne uygun alındığını biliyoruz. Tedbiren ilgili polis memuru arkadaşımız açığa alınmıştı, arkasından da tutuklandı. Bizdeki bilgiler bütün sürecin usulüne uygun yürüdüğü şeklinde. Elbette iddialar olacaktır, doğaldır, adli mercilerce soruşturma yürütülmektedir. İddialar, eleştiriler adli mercilerce değerlendirilecektir." dedi.

- "Çalışma sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Daha önce şiddete karışmış kişileri, HES kodu benzeri bir sistemle çeşitli kamusal alanlardan alıkoymak mümkün olabilir mi?" sorusuna İçişleri Bakanlığının bir çalışma yürüttüğü yanıtını verdiğinin hatırlatılması üzerine Çataklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri doğrultusunda bir çalışma yürüyor şu anda ama henüz detaylandırıp, kamuoyu ile paylaşacak aşamada değiliz. Değerlendirme aşamasında çalışma sürüyor." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kadın cinayetlerinin arttığına yönelik iddiaların sorulması üzerine de Çataklı, şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi 20 Mart tarihinde feshedilmiştir. 20 Mart'ta geriye dönük 8 ay gittiğinizde 215 kadının cinayete kurban gittiğini görüyoruz. 8 ay sonrasına geldiğinizde ise bu rakam 198. Yani yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından 8 ay öncesiyle 8 ay sonrası arasında iddiaların tam aksine yüzde 8'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz."

Çataklı, tüm tedbirlerin ve çalışmaların iç hukuk üzerinden, tüm kamu ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde yürütülmeye devam edildiğini dile getirdi.

Elektronik Kelepçe Merkezinin devreye alındığını anımsatan Çataklı, şu ana kadar takipli vakalarda herhangi bir cinayetin meydana gelmediğini belirtti.

İsmail Çataklı, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Biz geldiğimizde karakollara kadın polisler görevlendireceğiz' şeklinde açıklaması oldu. Gündemi takip etmedikleri, dünyadan bihaber oldukları da buradan rahat anlaşılıyor. Biz bu kapsamda polis merkezlerimizde güven masaları oluşturduk, 3 kadın personelimizi görevlendirdik. Bunların eğitimlerini verdik, özel yetiştirdik. Tüm personelimize, 309 bin personelimize eğitim verdik. 81 ilimizde 1102 Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi kurduk."

Verilerin, alınan tedbirlerin, yürütülen çabanın olumlu katkı sağladığını ortaya koyduğunu vurgulayan Çataklı, tedbirleri en üst düzeyde alarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.

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