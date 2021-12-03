Polislik hayali kuran kas hastası minik Seydihan'ı ilçe emniyet müdürü sevindirdi

İmalı'nın sağlıklı olup polis olma hedefine ilişkin söylemlerinden etkilenen Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen'in talimatıyla harekete geçen ekipler, hasta çocuğa 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sürpriz ziyarette bulundu.

Ekipler, polis kıyafeti giydirdikleri Seydihan'a polis logolu kupa bardak ve çeşitli hediyeler verdi.

Komiser Yardımcısı Yusuf Çınar, kendi yazdığı kitaplarından hediye ederek, Seydihan'ı polis aracına alarak siren çaldırdı.

Çınar, AA muhabirine, Saydihan'ı haberlerde gördüklerini ve polis olma hayalini sembolik de olsa gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Anne Nejla İmalı da polis teşkilatının göstermiş olduğu ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bir nevi de olsa oğlumun hayallerini gerçekleştirmeye çalıştılar. Teşekkür ederim geldikleri ve ilgilendikleri için. Allah'ım onlara zeval vermesin. Bugün oğlumu mutlu ettiler teşekkür ederim." diye konuştu.