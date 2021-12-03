Bakan Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
3 çocuk 3 gündür aranıyor! Çaldıkları otomobille 900 km yaptılar
3 çocuk 3 gündür aranıyor! Çaldıkları otomobille 900 km yaptılar
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
'Uzman öğretmenlikte kontenjan sınırlaması olmayacak'
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
Soylu: Ana muhalefet partisi başkanı mekan basmaya gitmez!
Hükümet Sistemi kararnamesi AYM gündeminde
Hükümet Sistemi kararnamesi AYM gündeminde
Eski bakan Güldal Akşit Covid'ten vefat etti
Eski bakan Güldal Akşit Covid'ten vefat etti
Nureddin Nebati'nin neden tercih edildiği ortaya çıktı
Nureddin Nebati'nin neden tercih edildiği ortaya çıktı
Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı
Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı
Müteahhitler 'ucuz konut' için önerilerini sıraladı
Müteahhitler 'ucuz konut' için önerilerini sıraladı
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz zammı konutlara da yansıyacak mı?
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz zammı konutlara da yansıyacak mı?
Araç piyasasının arkasında 'saklambaç' oyunu çıktı
Araç piyasasının arkasında 'saklambaç' oyunu çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Bakan Kurum; "Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, inşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdi. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 15:21
Yazdır
Bakan Kurum: Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyorlar" dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Murat Ünver'den bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçerek, Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, Cihanbeylililerin yaklaşık 35 yıldır yaşadıkları tapu sorununu kökten çözüme kavuşturmanın ve verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İlçenin güzelliğine yakışır son derece estetik, tarihle bugünü harmanlayan, prestij caddenin ve sokak güzelleştirme projesinin tamamlandığını ifade eden Kurum, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada 'Ben de varım' diyebilen şehirler kuruyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Konya'mız hem yatırımlar hem de belediyecilik noktasında marka bir şehirdir, model bir şehirdir. Bugün model şehir Konya'mızda, 31 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı ilk günkü aşkla aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizin, Konya'mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik"

AK Parti'yi kuran iradenin, Konya'nın 1000 yıllık kararlılığı olduğuna işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Konya'mız bu millete hizmet yolunda 20 yıldır mücadele eden, 'ak' hareketin kuruluşundan bugüne her zaman şaha kaldıran bir şehirdir. Biz birileri gibi ülkemizin, Konya'mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda; taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konya'mızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler. Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyorlar."

- "Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"

Kurum, bugün başlattıkları kalkınma devrimiyle ekonomiyi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, inşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdi. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek, hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Bunların; bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da gayretleri de yok. Zaten, yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından caddenin açılışını ve tapu dağıtımını gerçekleştirdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#Cihanbeyli# Murat Kurum# Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Kılıçdaroğlu'nu içeri almayan TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
Kılıçdaroğlu'nu içeri almayan TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Adalet Bakanı Gül: Engelsiz adliye çalışmalarımız sürüyor
Adalet Bakanı Gül: Engelsiz adliye çalışmalarımız sürüyor
Bakan Akar'dan Suriye sınırından sert 'Hatay' uyarısı
Bakan Akar'dan Suriye sınırından sert 'Hatay' uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 7,47 oldu.
Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversite mezunu olarak göreve başlayan bir memurun mezun olduğu Anadolu Lisesinde okuduğu bir yıl hazırlık sınıfı için ilave bir kademe verilmesi gerektiğine hükmetti.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.
AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı

AYM'den güvenlik soruşturması kanunu kararı

Anayasa Mahkemesi 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun yok hükmünde sayılmasına yönelik talebi reddetti.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a engelli bir genç, merhum annesi Tenzile Erdoğan'la çektiği bir fotoğrafın kara kalem çalışmasını hediye etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İşte fay hattındaki 110 ilçe!

İşte fay hattındaki 110 ilçe!

TÜRKİYE'nin en önemli deprem bilimcilerinden birisi olan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 şehrin fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.