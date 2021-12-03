Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
İstanbul Kültür Üniversitesi, KVKK'ya, öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgilerinin çalındığı bildiriminde bulundu.
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden 15 bin 967 öğrencinin, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, telefon numarası, kurum e-posta adresleri, ödeme durumu, öğrenci adı soyadı, öğrenci danışman adı soyadı, YÖK burs oranı bilgileri dahil olmak üzere çalındığı bildirildi.
KVKk'nın konuya ilişkin kamuoyu duyurusu:
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;
Veri sorumlusuna ait bazı kişisel verilerin karaborsada satışa çıkarıldığının
öğrenilmesi üzerine yapılan araştırma sonucu ihlalin tespit edildiği,
İhlalin Üniversite çalışanının kullandığı bilgisayarın şifresinin ele geçirilmesi sonucu öğrenci bilgilerinin yer aldığı listenin çalınması suretiyle gerçekleştiği,
İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,
İhlalden 15.967 kişinin etkilendiği,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, telefon numarası, kurum e-posta adresleri, ödeme durumu, öğrenci adı soyadı, öğrenci danışman adı soyadı, YÖK burs oranı bilgileri olduğu
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 2021/1231 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız