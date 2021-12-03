2021'in en popüler emojileri belli oldu
Engadget'in haberine göre, 2021'in en popüler emojileri belli oldu. Kullanımda bulunan yüzlerce emoji içinden ilk onu belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 15:37
Daha çok genç nesilin kullandığı emojiler, özellikle yazılı iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, 2021'de dünyada en çok hangi emojiler kullanıldı. Yanıtı haberimizde.
En çok kullanılan ilk 10 emoji şöyle:
🤣 - Gülmekten yerde yuvarlanan yüz
👍 - 'Onay' anlamına gelen başparmak emojisi
😭 - Yüksek sesle ağlayan yüz
🙏 - İki elini birleştirerek dua etmek
😘 - Öpücükle kalp üfleyen yüz
🥰 - Üç kalple birlikte gülümseyen yüz
😍 - Gözleri aşkla gülen yüz
😊 - Gülerken kısılmış yüzMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız