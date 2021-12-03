2021'in en popüler emojileri belli oldu

Daha çok genç nesilin kullandığı emojiler, özellikle yazılı iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, 2021'de dünyada en çok hangi emojiler kullanıldı. Yanıtı haberimizde.

En çok kullanılan ilk 10 emoji şöyle:

🤣 - Gülmekten yerde yuvarlanan yüz

👍 - 'Onay' anlamına gelen başparmak emojisi

😭 - Yüksek sesle ağlayan yüz

🙏 - İki elini birleştirerek dua etmek

😘 - Öpücükle kalp üfleyen yüz

🥰 - Üç kalple birlikte gülümseyen yüz

😍 - Gözleri aşkla gülen yüz

😊 - Gülerken kısılmış yüz