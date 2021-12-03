Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 17:10
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı belirlenen "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda yakalanan, aralarında FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız