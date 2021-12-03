Aşı olmayan genç cami imamı koronavirüse yenik düştü

Isparta'nın Aksu İlçe Müftülüğü Yılanlı köyü Şeyhaliağa Camii İmam Hatibi ve Anadolu Gençlik Merkezi (AGD) Isparta Şubesi, Aksu ilçe başkanı olan Muhammet Hamza Çelenk (29) yakalandığı korona virüse yenik düştü. Genç imam hatibin aşı olmadığı öğrenildi.



Bir süre önce Korona virüse yakalanan Muhammet Hamza Çelenk, Isparta'da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Evli ve 1 çocuk babası olan Çelenk yapılan tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Çelenk'in aşı olmadığı öğrenildi. Cenazesi memleketi Adıyaman Kahta' ya gönderildi.



Anadolu Gençlik Merkezi sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek şu görüşlere yer verdi.



" Isparta Şubesi, Aksu İlçe Başkanımız Muhammet Hamza Çelenk Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabb'imiz rahmet eylesin. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"