Aşı olmayan genç cami imamı koronavirüse yenik düştü
Isparta'nın Aksu ilçesinde İmam hatiplik yapan Muhammet Hamza Çelenk Korona virüse yenik düştü.
Isparta'nın Aksu İlçe Müftülüğü Yılanlı köyü Şeyhaliağa Camii İmam Hatibi ve
Anadolu Gençlik Merkezi (AGD) Isparta Şubesi, Aksu ilçe başkanı olan Muhammet
Hamza Çelenk (29) yakalandığı korona virüse yenik düştü. Genç imam hatibin aşı
olmadığı öğrenildi.
Bir süre önce Korona virüse yakalanan Muhammet Hamza Çelenk, Isparta'da yoğun
bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Evli ve 1 çocuk babası olan Çelenk yapılan
tüm müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayata gözlerini
yumdu. Çelenk'in aşı olmadığı öğrenildi. Cenazesi memleketi Adıyaman Kahta'
ya gönderildi.
Anadolu Gençlik Merkezi sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek şu görüşlere
yer verdi.
" Isparta Şubesi, Aksu İlçe Başkanımız Muhammet Hamza Çelenk Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabb'imiz rahmet eylesin. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız