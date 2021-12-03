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İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin

Türkiye'deki dijital sağlık altyapısı, Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nda anlatıldı. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu yetkilileri, Türkiye'nin dijital sağlık altyapısına hayran kaldıklarını dile getirerek 'Bize de öğretin' talebinde bulundu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Aralık 2021 17:44
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İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin

İstanbul'da, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe hem Türkiye'den, hem de

İngiltere'den üst düzey sağlık yetkilileri ve doktorlar ile bilim insanları katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, forumda Türkiye'nin dijital sağlık altyapısı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

7 yıllık çalışma sonucu, dünyadaki en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı haline gelindiğini aktardı. Birinci, İngilizlerin de "Gelin bunu bize de anlatın. Ben bir İngiliz olarak biraz utandım burada" demesinin sebebinin bu olduğunu belirtti.

Dr. Birinci bu sistemlerde sadece kişisel sağlık bilgisi tutulmadığını, aslında bir sağlık kurumunun işini iyi yapıp yapmadığının da ölçülebildiğini anlattı.

Sağlık dönüşümünde bu kadar kısa sürede kat edilen mesafe ve harcanan paraya göre inanılmaz bir dijitalleşmeye sahip olunması diğer ülkelerden ilgiyle karşılanıyor.

Kendi ülkelerine nasıl transfer edebileceklerini soruluyor.

"BİZE DE ÖĞRETİN" TALEBİ

Bu sistemlerde sadece kişisel sağlık bilgisi tutulmadığını, aslında bir sağlık kurumunun işini iyi yapıp yapmadığının da ölçülebildiğini anlatan Dr. Birinci, "Hastaların bekleme sürelerini ölçebiliyorsunuz, ameliyat veya işlem maliyetlerini, o kurumun hangi hastalıkları tedavi edip hangilerini edemediğini ve hastanın oradan sonra kaç gün içinde başka bir kuruma başvurduğunu görüyorsunuz. Aslında bir hastanın başka bir kuruma başvurması, o kurum için bir kayıp. Hasta demek ki orada beklentilerini alamamış.

Bütün bunları, bu verilerin hepsini idarecilerinize de gösterebiliyorsunuz. Bizim sağlıkta dönüşümde bu kadar kısa sürede kat ettiğimiz mesafenin ve harcadığımız paraya göre inanılmaz bir dijitalleşmeye sahip olmamızı diğer ülkeler de hem merak ediyorlar, hem de bunu kendi ülkelerine nasıl transfer edebileceklerini soruyorlar.

Avrupa Birliği ülkelerinden de talepler var, Batı ülkelerinden de, örneğin İngiltere onların başında yer alıyor. 'Bize mutlaka gelin, anlatın bu süreci nasıl elde ettiğinizi, bilmek istiyoruz' diye. Ama gönül coğrafyamızdaki gelişmekte olan ülkelerden de çok fazla ziyaret alıyoruz bu konuda" şeklinde konuştu.

EN GÖZDE UYGULAMA e-NABIZ

Dijital sağlık altyapılarından en çok e-Nabız'ın merak edildiğini ve talep gördüğünü vurgulayan Dr. Birinci, "En çok e-Nabız dikkat çekiyor, Teleradyoloji projesi dikkat çekiyor. Bir de Karar Destek Sistemimiz (KDS) talep görüyor. KDS dünyada bilinen uluslararası büyük paralar verilip alınan sistemlerden de değil.

Bunlar tamamıyla Türkiye'de geliştirilmiş, ama dünyada bilinen uygulamalardan çok daha yetenekli uygulamalar. Hepsini Türk çocuklar yaptı, Türk mühendisler geliştirdi ve dünyanın birçok yerine de satmaya başladılar" dedi.

KAPAT [X]

"NEYİM VAR" İLE 2 AYDA 10 MİLYON KULLANICIYA ULAŞILDI

Geçtiğimiz Eylül ayının sonunda hizmete giren yeni dijital sağlık platformu "Neyim Var" uygulamasında da 2 ay içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşıldığını vurgulayan Dr. Birinci, bu uygulama sayesinde özellikle yanlış branştan randevu alınmasının önüne geçilmesini, böylece sağlık sisteminin her açıdan daha etkili kullanımının sağlanacağını belirtti.

Dr. Birinci, dünyada her 100 kişiden 6'sının doktora gitmek için yanlış branştan randevu aldığını söyleyerek "Bu, dünyada da böyle Türkiye'de de benzer durumda. Vatandaşlar aslında hastalığının hangi branşlar tarafından tedavi edileceğini çok bilemiyor. Türkiye'de ortalama günde 2 milyon civarında poliklinik muayenesi yapılıyor. Yani günde 120 bin kişi, yanlış branşa başvuruyor.

MHRS'den veya e-Nabız uygulaması üzerinden randevu alırken 'Neyim Var' ile kişinin şikayetleri sorgulanarak yönlendirme sağlanabiliyor. Uygulamaya isterseniz şikayetlerinizi yazabiliyorsunuz" diye konuştu.

"DÜNYADA DA BENZERLERİ VAR AMA ALTINDA e-NABIZ SİSTEMİ YOK"

Dr. Birinci, dünyada da benzer uygulamaların olduğunu ama hiçbirinin arka planında e-Nabız gibi büyük bir sistem yer almadığı için, hastanın var olan hastalıklarıyla da alakalı algoritmalar üretemediğine işaret etti.

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#ingiliz# e-nabız#
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