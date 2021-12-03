ÜAK, Doçentlik Değerlendirme Juri bilgilerini açıkladı

2021 Eylül Döneminde 2941 aday Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden doçentlik başvurusu yapmıştır.

Başvuru yapan adaylardan Doçentlik Değerlendirme Jürisi oluşturulanların jüri bilgileri, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden adaylara ve jüri üyelerine açılmıştır.

Doçentlik Komisyonunun 19.08.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla, 2021 Eylül Dönemi başvurularından itibaren, sadece Hukuk ve İlahiyat temel alanlarından başvuran adaylar, bilimsel değerlendirmeye esas olan eserlerini jüri üyelerine göndereceklerdir.

Doçentlik Başvurularında Jüri Üyelerine Gönderilecek Belgelere ilişkin duyuru için tıklayınız

Doçentlik Jüri İşlemlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

2021 Eylül Döneminde Doçentlik Başvurusu Yapan Adayların Temel Alanlara Göre Sayıları

Temel Alan---Sayı

Eğitim Bilimleri Temel Alanı- 246

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı -209

Filoloji Temel Alanı - 79

Güzel Sanatlar Temel Alanı - 77

Hukuk Temel Alanı- 41

İlahiyat Temel Alanı - 95

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı -61

Mühendislik Temel Alanı- 325

Sağlık Bilimleri Temel Alanı -1026

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı- 650

Spor Bilimleri Temel Alanı- 68

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı- 64