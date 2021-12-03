750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 17:55
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
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