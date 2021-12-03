Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüğünü ve memurlara ek zam yapılması taleplerini ilettiğini söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 18:37
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüğü bilgisini paylaştı.
Yalçın görüşmede; kamu görevlilerine; toplu sözleşme sonrası ekonomik dalgalanmadan ve öngörülemeyen enflasyondan kaynaklı alım güçlerinin düşmesi nedeniyle,ivedi olarak "Ek Protokol" ile kapsayıcı şekilde "Ek Zam"yapılması talebini iletti.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Çalışma Bakanı Sn.Vedat Bilgin ile GörüştükAli YALÇIN (@_aliyalcin_) December 3, 2021
Kamu görevlilerine; toplu sözleşme sonrası ekonomik dalgalanmadan ve öngörülemeyen enflasyondan kaynaklı alım güçlerinin düşmesi nedeniyle,ivedi olarak "Ek Protokol" ile kapsayıcı şekilde "Ek Zam"yapılması talebimizi aktardık.@csbgovtr pic.twitter.com/qfM2segkKE