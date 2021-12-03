Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Aralık 2021 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız