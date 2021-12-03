Bakan Koca: Omicron varyantına ülkemizde rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Aralık 2021 19:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni varyantın Türkiye'de görülmediği bilgisini paylaştı:
"Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız