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Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABDli ilaç firmasının Türkiye'de sağlık bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturmada, Sağlık Bakanlığı ve 5 kuruma yazı gönderdi. Başsavcılık, Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu iddialarına ilişkin belgeler istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Aralık 2021 19:50
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Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alexion adlı ABDli firmanın Soliris adlı ilaç için onay almakta zorlandığı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantıları olan bir danışmanla anlaştığı, 2010-2015 yılları arasında firmanın Türkiye'deki bu danışmana 1,3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı, kamu görevlilerine usulsüz ödemelerde bulunularak Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu iddialarına ilişkin belgeler istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA İLACA ONAY VEREN YETKİLİLER SORULDU

Başsavcılık Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazıda, Türk mevzuatına göre Soliris isimli ilacın Türkiye'de kullanılmasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun onayına bağlı bulunduğunun anlaşıldığı belirterek, Bu ilacın kullanımına onay veren komisyon başkan ve üye veya yetkililerin açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilerek, ilacın kullanımına izin veren komisyon kararının onaylı bir örneğinin gönderilmesi rica olunur" denildi.

MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN

İddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun hazırladığı raporu Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderen Başsavcılık, rapordaki iddialar ve kişiler hakkında ayrıntılı araştırma yapılması, mal varlığı bilgilerinin de araştırılması istendi. Başsavcılık ayrıca SGK, Eczacılar Birliği, Ankara ve İstanbul Ticaret Odası'ndan da iddialarla ilgili belge istedi.

Eski Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağın, kendi dönemlerinde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet iddialarıyla ilgili, geçen yıl Temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunmuş, idari soruşturma için de Sağlık Bakanlığına başvurmuştu. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca yapılan kapsamlı idari soruşturma tamamlanarak, rapor hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen soruşturma dosyasına giren raporda şu dikkat çekici tespitler yapıldı:

Alexion Türkiye Danışmanı E.S. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılmasının yerinde olacağı bildirildi. E.S.nin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda birtakım görüşmelere aracılık ettiği, kurum idarecilerinden edindiği bazı bilgileri firmasına raporladığı, soruşturmaya konu Soliris adlı ilaçla ilgili reçete, ilaç ve doktor bilgilerini takip ettiği, bu bilgileri elde edebilmek için de kurum çalışanlarına ve ilgili doktorlara hediye, yemek, diğer gider gibi kalemler adı altında birtakım ödemeler yaptığı değerlendirmesi yapıldı.

E.S.nin masraf kayıtlarında rumuzla ifade edilen ve kendilerine masraf veya ödeme yapıldığına ilişkin kayıt bulunan 'TEB Gülcan' rumuzlu şahsın Türk Eczacılar Birliği'nde, 'Zeynep Hanım' olarak ifade edilen şahsın ise SGK personeli oldu görüşü paylaşıldı. TEB Genel Sekreterliği ve SGK Başkanlığı tarafından, kendi çalışanları açısından değerlendirilmesi için suç duyurusu raporları düzenlendi.

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#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı# sağlık bakanlığı# rüşvet
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