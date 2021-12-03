Sağlık Bakanlığı'nın obez ambulansları her an göreve hazır
Bebeklerin nakli için kullanılan yenidoğan ambulanslarının yanında obezite problemi yaşayanlar için de obez ambulansları tasarlandı. Normalden daha geniş olan ambulanslarda hastaların rahat taşınabilmesi için asansörlü sedye kullanılıyor.
Normalden daha geniş ve yüksek tavanlı, ağırlık limiti 160 kilonun üzerinde.
Acil durumlarda anında müdahale için geniş yelpazede ambulanslar kullanan Sağlık Bakanlığı, obezite problemi yaşayanlar için de özel ambulanslar kullanıyor.
Ambulanslarda asansörlü sedyeler kullanılıyor
Obez ambulanslar, 150 kg ila 300 kg arasındaki vakalarda kullanılıyor.
Ambulansların içi kadar sedyeler de geniş tasarlandı. Ayrıca hastaların rahat taşınabilmesi için sedyeler asansörlü sistem yardımıyla kullanılıyor. Böylece aşırı kilo problemi olanlar daha rahat taşınıyor.
Yanlış park edilen araçlar vakaya geç ulaşılmasına sebep oluyor
Özel ambulanslar için en büyük problem ara sokaklardaki yanlış park edilmiş araçlar.
Ambulans görevlisi Ömer Kılınç, araçların geniş olduğu için sokaklardan rahat geçilemediğini, bu durumda da vakaya ulaşmakta gecikme yaşandığını aktarıyor.
Bebeklere özel ambulans
Sağlık Bakanlığı daha önce de yenidoğanlara özel ambulansları envanterine eklemişti. İçerisinde kuvöz bulunan ambulanslar sayesinde bebekler daha hızlı ve güvenli taşınıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız