Kılıçdaroğlu'nu içeri almayan TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) aylık yüzde 3,51, yıllık da yüzde 21,31 olarak açıkladığı enflasyon nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Kurumun açıkladığı verilere göre politika izlendiğini ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bilgi almak için Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitti, fakat randevu verilmediği gerekçesiyle heyet TÜİK binasına alınmadı. Ardından Kılıçdaroğlu, TÜİK'in önünde açıklama yaparak TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmediği belirtti.

TÜİK, TWİTTER HESABINI YORUMLARA KAPATTI



Kılıçdaroğlu'nun bu hareketinin ardından TÜİK'e tepkiler yükselirken kurum Twitter hesabındaki yorumlara kısıtlama getirildiği görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Twitter hesabı @tuikbilgi'ye yorum yapmak isteyenler "@tuikbilgi adlı kullanıcının bahsettikleri yanıtlayabilir" uyarısı aldı. Bazı kullanıcılar ise TÜİK'e tepki göstererek "Adamlar sanal dünyada da içeri almıyorlar kimseyi" tepkisini gösterdi.