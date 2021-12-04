Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşlar gözünü bu toplantının sonucunda çıkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim İndirimi'nde ( Agi ) yapılması bekleniyor.

A Haber'in haberine göre; vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.

Bunun yerine AGİ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak. İşçilerin tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmasın talebi kabul görürse bu kez maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya da bu miktarda AGİ alabilecek.

2021 yılı için hesaplarsak bu durumda brüt maaşı 5 bin lira olan birisi bunun 3577,5 TL'lik kısmı için vergi ödemeyecek. Doyasıyla damga vergisiyle birlikte 483,28 liralık kısım cebinde kalacak. Kalan 1.422,5 liralık kısım için gelir vergisi ödenecek. Burada çalışanların AGİ'leri de gelir vergisi kadar artırılarak verginin tamamının iadesi de gerçekleşebilir.