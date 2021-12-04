'Kestane balı' sözü ile viral oldu...O sözleri bakın neden söylemiş!



ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Gülay Pazarlı, 29 yıllık eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isimli bir kadınla aldattığını açıkladı. Karısını aldattığı iddia edilen Fehmi Pazarlı, programa telefonla bağlandı

Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar sözleri çok konuşulmuştu: O sözleri bakın neden söylemiş!

Karısının isyanını umursamayan Fehmi Pazarlı'nın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması "pes" dedirtti. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu, günlerce konuşuldu.



O SÖZLERİ BAKIN NEDEN SÖYLEMİŞ!

Zonguldak'ta yaşayan Fehmi Pazarlı'ya SABAH ulaştı. Balcıların kahramanı olduğunu ifade eden Pazarlı, şunları söyledi:

"Zonguldak'taki ve Türkiye genelindeki balcılar arayıp teşekkür ediyor. Balcıların kahramanı oldum. 3 tane çocuğum var. O anda durumu kurtarmak için öyle bir manevra yapmam gerekiyordu. Reklam ajanslarından aradılar, bal reklamı teklifleri geldi."



"Asıl mesleğim erkek kuaförlüğü, emekli oldum taksicilik yaptım. Şu an çalışmıyorum ve kafam hiç rahat değil, psikolojik olarak da rahat olmadığım için reklam tekliflerini kabul etmedim" dedi.



'KARIMDAN ŞİDDET GÖRDÜM'

"Esra Erol'da" programına başvuran Gülay Pazarlı, eşi Fehmi Pazarlı'nın kendisini "Şengül" isminde bir kadınla aldattığını açıkladı. Gülay Pazarlı ayrıca, Şengül Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu ve Fehmi Bey'le birlikte yaşadığını belirtti. Pazarlı çifti, canlı yayında yüzleşti.

Eşinin iddialarının hayal ürünü olduğunu ifade eden Fehmi Pazarlı'nın, karısından şiddet gördüğünü öne sürmesi ise şaşırttı.

DİLAN KAYA