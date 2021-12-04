Devlet işsizin yanında, ödenek 30 günde hesapta

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Devlet işsizin yanında, ödenek 30 günde hesapta

İşten çıkarılanlar 6 ila 10 ay devletten maaş alıyor. İşsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primi yatırılıyor, ailesi de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Aralık 2021 08:15
Yazdır
Devlet işsizin yanında, ödenek 30 günde hesapta

İşten ayrılan vatandaşlara 10 ay süresince devlet destek veriyor. Bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu üzerinden 384 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor. Asgari ücret zamlandığında işsizlik ödeneği de artacak. Asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük işsizlik ödeneği 1.420 TL'den 1.846 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik ödeneği ise 2.840 TL'den 3.692 liraya yükselecek. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili merak edilenler...

İşsizlik ödeneği için ne kadar süre çalışmak gerekiyor?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

Ne kadar sürede bağlanır, 450 günü olan işsizlik ödeneği alabilir mi?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor. Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı. Kısa çalışma başlama tarihinden önce son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi durumunda, işverenin kısa çalışma talebi de uygun görüldüğü takdirde ödenekten yararlanılabilir.

İstifa eden işsizlik ödeneği alabilir mi, başvuru için süre sınırı var mı?

Kendi isteği ile işten ayrılanlar alamıyor. Ödenek alabilmek için iş sözleşmesinin iptalinin ardından 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. İŞKUR tarafından iş arayan kaydı yapılarak ödenek bağlanıyor.

Bu yıl için işsizlik ödeneği ne kadar, asgari ücret zammı ile yeni tutar ne olur?

Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.

İşsizlik ödeneği kaç ay sürüyor, sağlık hizmetinden de yararlanılabiliyor mu?

Çalışılan dönemdeki prim gün sayısına göre 6-10 ay arasında ödeme yapılıyor. Üç yıl içinde 600 gün sigortalı çalışarak prim ödeyenlere 6 ay, 1080 prim ödeyenlere de 10 ay işsizlik ödeneği veriliyor. İşsizlik ödeneği alanların genel sağlık sigortası primi de yatırılıyor, ailesi de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Başvuruda 30 günlük süre geçerse hak kaybı olur mu?

Hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekiyor. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği hak kazanılan toplam süreden düşülüyor. Örneğin işsiz kalan bir vatandaş mücbir neden dışında 2 ay geç başvurduysa ve bu sürede normalde 8 ay işsizlik ödeneği alma hakkı doğduysa gecikilen iki aylık süre düşülür ve 6 aylık maaş ödenir, iki aylık hak kaybı olur.

Hak kaybına yol açmayan sebepler nelerdir?

KAPAT [X]

Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerden birinin vefatı ya da doktor raporuyla kanıtlamak koşuluyla hastalık halinde, yangın, sel gibi doğal afetlerde, ulaşımın imkansız hale gelmesinde, askerlik durumunda, gözaltına alınma halinde, salgın nedeniyle karantinada kalma durumunda başvuru süresinde hak kaybı söz konusu olmaz.

İŞKUR'un iş teklifini kabul etmezsem işsizlik ödeneğim kesilir mi?

Kurum, işsizlik ödeneği alanlara yeni bir iş bulma, aktif işgücü programları kapsamında kurs, eğitim ayarlıyor. Kurumun teklif ettiği işi haklı bir neden olmadan reddedenlerin işsizlik ödeneği kesiliyor. Ancak, kayıtlı mesleğine, eğitimine, yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna uygun olmayan, son çalıştığı işin ücret veya çalışma koşullarına yakın olmayan bir işte çalıştırılmak istenmesi durumunda önerilen iş reddedilmiş sayılmıyor.

Emekli aylığı bağlanırsa ödenek kesilir mi?

Normal emeklilik aylığı bağlanması veya malulen emeklilik için işten ayrılan (emeklilik-toptan ödeme nedeniyle fesih) veya malulen emeklilik nedeniyle fesih) olarak bildirilen kişi diğer şartları taşısa bile işsizlik maaşı alamaz. Emeklilik veya malulen emeklilik nedeniyle değil de işsizlik maaşı almayı hak edecek başka herhangi bir nedenle işten çıkan veya çıkarılan, maaş almaya başlayan kişi, emekli (yaşlılık) aylığı bağlanırsa, aylığın başlangıç tarihi itibarıyla almakta olduğu işsizlik maaşı kesilir. Malullük aylığı bağlanırsa işsizlik maaşı kesilmez.

İşsizlik ödeneği alırken iş kazası geçirip iş göremezlik aylığı alanın ödeneği yatırılmaya devam eder mi?

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kendisine sürekli iş göremezlik aylığı bağlanan kişinin, ana, baba, eş ya da çocuğunun ölümü nedeniyle kendisine ölüm aylığı bağlanan kişinin işsizlik maaşı kesilmiyor.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#devlet işsiz# ödenek# işsizlik ödeneği# hesapta
Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı
Palandöken: Bağ-Kur primleri 2022'de artırılmamalı
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır
Engelliler sosyal güvenlik şemsiyesi altında
Engelliler sosyal güvenlik şemsiyesi altında
Çalışan anneye 5 bin lira bakıcı desteği
Çalışan anneye 5 bin lira bakıcı desteği
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol!
Polis memuru, 15 dakika için şehit sayılmadı
Polis memuru, 15 dakika için şehit sayılmadı

Bu Habere Tepkiniz

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 7,47 oldu.
Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversite mezunu olarak göreve başlayan bir memurun mezun olduğu Anadolu Lisesinde okuduğu bir yıl hazırlık sınıfı için ilave bir kademe verilmesi gerektiğine hükmetti.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

Sakinliği ile ün salan şehirler