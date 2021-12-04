Kadının ailesine 'garaj tarafı' diyen erkek kusurlu bulundu

Ankara'da yaşayan A.N. ile M.N. evlendikten sonra çocukları dünyaya gelmeyince tüp bebek tedavisi gördü. İlk tüp bebek tedavisi düşükle sonlanan kadın M.N., eşinin ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmediği, kocasının ailesinin devamlı olarak yaşamlarına müdahale ettiklerini belirterek boşanma davası açtı. Kadın dilekçesinde ayrıca kocası A.N.'nin ailesine "garaj tarafı" diyerek hakarette bulunduğunu belirtti. Karşı dava açan koca ise karısının ilk tüp bebek denemesinin düşükle sonuçlanmasının ardından ikinci denemenin de olumsuz sonuçlanması halinde evden ayrılmak istediğini söylediğini belirterek eşini suçladı.

MAHKEME: EŞİT KUSURLU

Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davası sonrasında tarafların eşit kusurlu olduğu kabul edilerek erkekle kadının boşanmasına karar verildi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından da onandı. Bunun üzerine kadın, reddedilen tazminat talepleri ve yoksulluk nafakasının miktarı yönünden mahkeme kararını Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çiftin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda erkeğin kadına nispeten ağır kusurlu olduğunun kabulünün gerektiği belirtildi. Daire üyelerinin değerlendirmesinde, kadının ailesine "garaj tarafı" diyen kocasının kusurlu olduğu vurgulandı. Bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılmasına karar veren Yargıtay, içtihatlara giren karara imza atarak ilk derece mahkemenin kararını bozdu.

HALİT TURAN