Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Erdoğan: Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet soruşturmasında bakanlığa ve 5 kuruma yazı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
Memur-Sen, Memurlar için ek zam talep etti
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
İngilizler e-Nabız'a talip: Bize de öğretin
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Ovacık kırsalında 1 jandarma personeli şehit oldu
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Memurlar.net'teki Döviz bilgileri anlık hale getirildi
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Sivilceyi sıkınca felç kaldı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
Öğrenim gören binlerce öğrencinin bilgileri çalındı
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
BioNTech: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak!
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu kısa sürede TBMM'ye sunulacak
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Cinsel taciz sanığı eski uzman çavuş Orhan'nın tutuklanma talebine red
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
Müdür yardımcısı ve sağlık personeli yolsuzluktan tutuklandı
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
'İstanbul Sözleşmesinin feshi sonrası kadın cinayetleri oranı düştü'
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
'Yeni ekonomi politikası 6 aya meyvelerini verecek'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı

Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kadın eşin yüksek miktarlı geliri ve mal varlığı olsa dahi uygun miktarda tespit edilecek tedbir nafakası alması gerektiğine hükmetti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 12:04
Yazdır
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı kadın, kocasının doğumdan sonra birlik görevlerini yerine getirmediğini, evine ve çocuğuna bakmadığını, kendisinden uzaklaştığını öne sürdü.

Akşamları eve geç geldiğini, bazı akşamlar hiç gelmediğini, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını ileri sürerek kendisi ve ortak çocuk yararına ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere toplamda 8 bin TL tedbir nafakası ödenmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı-karşı davacı koca ise her iki tarafın da ikinci evlilikleri olduğunu ve önceki evliliklerinden birer tane çocuklarının bulunduğunu, kadın eşin kendisine ekonomik anlamda baskı yaptığını, ilk eşinden olan oğlunu eve kabul etmediğini iddia etti. Küçük çocuğun psikolojik yönden etkilendiğini, pedagog yardımı almak zorunda kaldıklarını, davacının sürekli huzursuzluk verici davranışlarına devam ettiğini dile getirdi.

Davacı kadının iki ayrı kuyumcu şirketinde ortaklığının bulunduğunu, ekonomik anlamda çok iyi durumdu olduğunu, sık sık yurt dışı seyahatine katıldığını, tüm bunlara rağmen ailenin geçimine katkıda bulunmadığını, kadın eşin gelir elde etmesi ve ayrıca sahip olduğu mal varlıkları gözetildiğinde nafaka talep edemeyeceğini belirtti.

20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti. 8. Aile Mahkemesi, evlilik birliği içerisinde erkek eşin; eşi ve çocukları ile ilgilenmeyerek güven sarsıcı davranışlarıyla tam kusurlu olduğu, kadın eşe ise yüklenebilecek kusurlu bir davranışın bulunmadığı gerekçesiyle erkek eşin boşanma davasının reddine hükmetti.

Kadın eşin her ne kadar ayrı yaşamakta haklı olduğu ispatlanmış ise de sabit ve düzenli gelirinin olması gerekçesiyle davacı-karşı davalının kendi adına talep etmiş olduğu bağımsız tedbir nafakası talebinin reddine karar verdi.

TARAFTAR KARARI TEMYİZ ETTİ, DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Taraflar kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Kadının zengin olsa dahi tedbir nafakası alması gerektiğinin vurgulandığı Genel Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar arasındaki fiili ayrılığın erkek eşin ortak konutu terk etmesi nedeniyle başladığı ortadadır. Kusur durumuna göre erkek eşin eşi ve çocuklarıyla ilgilenmediği ayrıca güven sarsıcı davranışları nedeniyle tam kusurlu olduğu, bu nedenle açmış bulunduğu karşı boşanma davasının reddedildiği, tarafların hukuken halen evli oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre; erkek eşin haklı bir sebebi olmaksızın, ortak konuttan ayrılarak, eşlerin varsa çocukları ile birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak, yardımcı olmak ve birliğin giderlerine güçleri oranında katılmak şeklinde düzenleme altına alınan yasal yükümlülüklerine aykırı davrandığı görülmektedir. Haklı bir sebep olmaksızın eşlerden birinin tek taraflı iradesi ile birlikte yaşamaya ara vermesi evliliğin genel hükümleri ile düzenleme altına alınan ve eşlerin birbirlerine karşı evlilik birliğinin kurulması ile üstlendikleri hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşamaktan kaçınan erkek eş karşısında, ayrı yaşamak zorunda kalan kadının, eşine karşı birliğe parasal katkı isteme hakkı olduğu gözetilmeksizin bağımsız tedbir nafakası talebinin reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Her ne kadar mahkemece yüksek miktarda geliri ve mal varlığı olduğu gerekçesiyle kadın eşin tedbir nafakası talebinin reddine karar verilmiş ise de; evlilik birliğinin yüklediği hak ve yükümlüklere aykırı davranan eş hakkında hakim müdahalesinin düzenlendiği özel bir hüküm olduğu ortadadır. Haksız olan eşin haklı olan eşe karşı birlik yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanmasını hedeflediği, açıklanan tüm bu sebeplerle tarafların ekonomik ve sosyal düzeylerinin, davanın kabulü noktasında değil ancak takdir edilecek nafakanın miktarında önem arz ettiği dikkate alınarak mahkemece kadın eş yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken nafaka talebinin tümden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararır bozulmasına oy çokluğu ile hükmedilmiştir."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Yargıtay#nafaka
Belediyenin 7 aracı kayıp
Belediyenin 7 aracı kayıp
Kadının ailesine 'garaj tarafı' diyen erkek kusurlu bulundu
Kadının ailesine 'garaj tarafı' diyen erkek kusurlu bulundu
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Belediye meclis üyesinin vurulduğu olayda 4 tutuklama
Belediye meclis üyesinin vurulduğu olayda 4 tutuklama
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
Hükümet Sistemi kararnamesi AYM gündeminde
Hükümet Sistemi kararnamesi AYM gündeminde

Bu Habere Tepkiniz

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 7,47 oldu.
Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Lisedeki hazırlık sınıfları memurun 'kademe ilerlemesine' katkı sağlar mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversite mezunu olarak göreve başlayan bir memurun mezun olduğu Anadolu Lisesinde okuduğu bir yıl hazırlık sınıfı için ilave bir kademe verilmesi gerektiğine hükmetti.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

İşte Türkiye'nin sakin şehirleri...

Sakinliği ile ün salan şehirler