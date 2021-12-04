Kovid-19'dan ölen kişinin kardeşi de aynı nedenle yaşamını yitirdi

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve 11 gün önce hayatını kaybeden eski Terakki Mahallesi Muhtarı Bülent Ulubay'ın (69) kardeşi İsmail Ulubay (49) bir süredir tedavi gördüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Ulubay için Uzun Mehmet Camisi'nde tören düzenlendi. Ulubay'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ulubay'ın cenazesi, kılınan namazının ardından Çaycuma ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, gazetecilere, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini belirterek "Aşılarımızı olmamız lazım. 11 gün önce eski muhtarımızı kaybettik. Aynı hastanede, aynı yoğun bakımda yattılar. Bu tür cenazelere artık gelmek istemiyoruz. Çok değerli insanlarımızı kaybettik." diye konuştu.