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Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı

Başkan Metin Feyzioğlu: Birliğimiz, bir yandan sorunları çözmek için devletin ilgili ve yetkili tüm kurumlarıyla, Meclis ve siyaset mekanizmasıyla, bakanlıkların bürokratları ve yargı organlarıyla etkili iletişim içinde olmak zorundadır. Diğer yandan da hukuk devleti uygulamalarındaki sorunlara ilişkin hukuk diliyle itirazlarını ortaya koymakla yükümlüdür"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 13:54
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Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde genel kurul başkanlık divanı seçimiyle başladı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarının imzasını taşıyan önergenin kabul edilmesinin ardından genel kurul başkanlık divanı, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldırım ve Kocaeli Barosu delegesi Gülhanım Kara'dan oluştu.

Feyzioğlu, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda, büyük bir ötekileştirme sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Herkes adeta kamplara, mahallelere ayrıştırılmak isteniyor. Ardından ötekileştirme geliyor. Sonra da mahallelilerin birbirleriyle çatışması bekleniyor. Bunun sonucu, birbirimizi anlamamaktır, empati duygusunu yitirmektir." dedi.

Yaratılmak istenenin, algıların gerçeklerin yerine geçmesi olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Oysa biz avukatız. Biz sorgularız, itiraz ederiz, doğru verilere dayanan fikirleri çatıştırırız. Çünkü biz daima gerçeği ararız. Biliriz ki gerçeğin ışığı, fikirlerin çatışmasından doğar. Ve biliriz ki önyargılar, gerçeğin en büyük düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

TBB Başkanlığı görevine geldiğinin ertesi günü Gezi olaylarının başladığını, o süreçte insan hak ve özgürlüklerini savunduğunu belirten Feyzioğlu, vatandaşların ve meslektaşlarının zarar görmemesi için en zor şartlarda görev yaptığını, ülkenin kaosa sürüklenmemesi için çalıştığını kaydetti.

Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ilk saatlerinde, Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolarla birlikte demokrasinin yanında, darbecilerin karşısında olduklarını ifade etti.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"OHAL dönemi KHK'larına, OHAL kapsamını aşması sebebiyle en etkili hukuki eleştirilerimizi ortaya koyduk. KHK ile ihraç edilen hukukçuların, baro levhalarına yazılmasına karşı gelişen idari ve yargısal içtihattın karşısında durduk. Neticede Anayasa Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği'nin gerekçelerini kullanarak bireysel başvuruları kabul etti. FETÖ'nün yeni bir kumpası olan 'Mor Beyin' operasyonunu kamuoyuna ve yetkili makamlara anlattık, binlerce mağduriyeti önledik."

Feyzioğlu, "Birliğimiz, bir yandan sorunları çözmek için devletin ilgili ve yetkili tüm kurumlarıyla, Meclis ve siyaset mekanizmasıyla, bakanlıkların bürokratları ve yargı organlarıyla etkili iletişim içinde olmak zorundadır. Diğer yandan da hukuk devleti uygulamalarındaki sorunlara ilişkin hukuk diliyle itirazlarını ortaya koymakla yükümlüdür." dedi.

- Basın salona alınmadı

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gerekçe gösterilerek salona alınmayan gazeteciler ve delege olmayan avukatlar, genel kurul çalışmalarını başka bir salonda kurulan ekrandan takip etti.

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda yarın başkan, yönetim, disiplin, denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Başkanlık için mevcut başkan Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yarışacak. 348 delegenin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan TBB'nin 9. başkanı olacak.

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#Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu#
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