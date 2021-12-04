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'Engelli Değerlendirme Kurulu'na asli bir işlev kazandırdık'

Bakan Yanık: Kurula, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanacağı asli bir işlev kazandırdık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 14:30
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'Engelli Değerlendirme Kurulu'na asli bir işlev kazandırdık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu'na, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı asli bir işlev kazandırdıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile Kurul'un Cumhurbaşkanlığı Sistemi içinde daha etkili bir işleve bürüneceğini belirtti.

Kurulun, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesine uygun şekilde, sivil toplum kuruluşlarının temsil edildiği bir mekanizma haline gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Yanık, "Kurula, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanacağı asli bir işlev kazandırdık." ifadesini kullandı.

Yanık, yeni genelge ile Kurul'un, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda mevzuat çalışmaları yapmasını, hak ihlalleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kurul'un engelli haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için strateji belgesi ve eylem planları hazırlama, hazırlananlara görüş bildirme görevleri olduğunun da altını çizen Bakan Yanık, "Kurul'da tüm bakanlıkların ve ülke çapında engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun üst düzey temsilcileri yer alacak. Kurul'un işlevsel hale gelmesi ile engellilik alanındaki sorunlar en üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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