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Anatomi ve tıp kitapları onun kalemiyle renkleniyor

Dünyanın sayılı tıp ressamlarından Prof. Dr. Sınav, 10 yıldan fazla çalıştığı ABD'den "vatana minnet borcu" için döndüğü Türkiye'de doktor adayları ve çocuklar için çizdiği anatomi çizimleriyle organları dijital dünyaya aktarıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 16:28
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Anatomi ve tıp kitapları onun kalemiyle renkleniyor

Tıp ressamlığı alanında dünyada Türkiye'yi temsil eden Prof. Dr. Ahmet Sınav, maddi zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Askeri öğrenci olarak Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun olan Sınav, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi aldı.

Tıp ressamlığındaki özel çalışmalarının yanı sıra anatomi alanında 1993'te yardımcı doçent, 1995'te doçent unvanı elde elden eden Sınav, 20 yıl boyunca hizmet verdiği Hava Kuvvetlerinde askeri hekim olarak binbaşı rütbesine kadar yükseldi. Yüksek Askeri Şura kararıyla ordudan atılan Sınav, 28 Şubat sürecindeki şartlar nedeniyle kariyerine Türkiye'de devam edemeyince Amerika'ya gitmeye karar verdi.

Sınav, Amerika'da İngilizcesini ilerletmek için kurslara kaydolup katıldığı bilimsel konferansta tıp ressamlığı alanındaki çalışmalarını sundu.

Projeleri Columbia Üniversitesi ekibi tarafından beğenilince teklif aldığı bu üniversitede anatomi ve tıp ressamlığı alanında 8 yıl, daha sonra profesörlük teklifi aldığı Medical College of Georgia Üniversitesi'nde de 3 yıl çalışan Sınav, aynı zamanda tıp ressamlığı alanında en üst kurul olan "Board of Certification of Medical Illustrators"a seçildi ve bu kurulda 9 yıl görev yaptı.

Amerika'da yaşarken bir Brezilyalı ile hayatını birleştiren Sınav, 12 yıl kaldığı Amerika'dan 2010'da Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda profesörlük, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık yaptıktan sonra Gaziantep'teki SANKO Üniversitesi'nde kurucu rektör olarak görev aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Sınav, halen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi dersleri vermeye devam ederken bir taraftan da Sapanca'daki stüdyosunda çizdiği organ, kemik ve diğer anatomik dokuları dijital ortama aktarıyor ve çocuklar için resimli anatomi kitapları hazırlıyor.

"Severek 20 yıl taşıdığım üniformamı saklıyorum"

Sınav, ABD'de profesörlüğe uzanan hayat hikayesini ve dijital anatomi atlası projesini AA muhabirine anlattı.

Yirmi yıl boyunca orduda mesleğini sürdürdüğünü anımsatan Sınav, "Amacım hekimlik yapmak değildi aslında, tıp ressamı olmak istiyordum. 21-22 yaşında daha öğrenciyken karar verdim ve anatomi ihtisası yaptım. Orduda bu süreçte Hava Kuvvetlerinin üniformasını severek taşıdım. Severek de çalıştım. Hala ordudan atıldığımdaki binbaşı kıyafetlerim çıkardığım gibi duruyor, saklıyorum. 28 Şubat döneminde 'Binbaşı Doçent' olarak görev alırken askeri görevimden ve lacivert üniformamdan ayırdılar. Resmi sebebi, hala söylenmeyen nedenlerle Yüksek Askeri Şura kararıyla atıldım." diye konuştu.

Ordudan ayrıldıktan sonra kariyerine Amerika'da devam etme kararı verdiğini, akademik çalışmalarının ABD'de karşılık bulacağından emin olduğunu söyleyen Sınav, ABD'ye gitme sürecini ve bu ülkedeki ilk zamanlarını şöyle anlattı:

"Tek valizle Amerika'ya gittim. Benim için en büyük zorluk ingilizce idi. Aynı zamanda iki kursa birden giderek bir şekilde öğrendim. Bir bilimsel toplantıda kendi çalışmalarımı bir ekibe sundum. Beni projelerine davet ettiler. Columbia Üniversitesinden bir ekipmiş. Onlara gönüllü olarak yaklaşık 3 ay çalıştım. Çalışmalarım beğeni topladı. Columbia'da geçen 8 yılın ardından Medical College of Georgia'dan (MCG) gelen profesörlük teklifini kabul edip 3 yıl görev aldı."

Sınav, tıp ressamlığı tecrübesini anlatarak, "Bir taraftan anatomi hocalığı yaptım bir taraftan da anatomik çizimler yapıp projeler ürettim. Diğer taraftan da MCG'nin dünyaca ünlü tıp ressamlığı eğitimi veren bir programa devam edip tıp ressamlığı alanındaki ileri teknikleri öğrendim. Tıp ressamlığı sertifikası için sınava girdim. Sınavda 2 anatomi sorusunun hatalı olduğunu tespit edip, sınav bittikten sonra kadavra üzerinde ispat ettim. Daha sonra beni bu sınavı yapmaya yetkili olan heyetin üyeliğine davet ettiler. Gönüllü de olsa çok prestijli olan bu görevi Türkiye'ye döndükten sonra da 2019'a kadar sürdürdüm. " diye konuştu.

"Kendimi oraya ait hissedemedim"

Sınav, 2010'da çalışmalarının Türkiye için faydalı olabileceğini düşündüğünü ve vatan özlemiyle geri dönme kararı aldığını belirterek, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Aylık 8 bin dolardan fazla net gelirim vardı. Eşim çalışmak zorunda değildi. 300 metrekarelik evim vardı. Garajımda son model iki tane arabam vardı. 'Bunlar bırakılıp gelinir mi?' diyorlar. Evet, bırakılıp geliniyor. İnsanın oralarda her şeyi olmasına rağmen bir şeyi olamıyor. O da vatan. Oraya kendini ait hissetmiyorsun. 'Ben buraya ait değilim.' İçinden bir ses hep bunu söylüyor. İstediğin kadar rahat ol, lüks arabalara bin. Sahip oldukların bir müddet sonra bir anlam ifade etmiyor. 'Ben ailemle, dostlarımla muhabbeti, onlarla birlikte olmayı özledim' diyorsun."

Sınav, zorluklarla geçen yaşamında hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmediğini belirterek, "Doçent binbaşıyken bir valizle gittim, orada 12 sene kaldım, 11 sene tam zamanlı anatomi hocalığı yaptım, profesör oldum. Güzel bir aile, 3 çocuk, 1 eşle Türkiye'ye döndüm. Orada kariyer merdivenin son basamağındaydım. Hayatımız güzeldi. Birikimlerime Türkiye'nin de ihtiyacı var diye düşündüm. 11 senedir buradayım. Yaptıklarım, beni yetiştiren, vatanıma, milletime, aileme borcumu ödeme gayreti. " ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi dersleri vermeye devam Sınav, sözlerini şöyle tamamladı:

" 'Sanatomy' adını verdiğim interaktif anatomi atlası benim ana projem ki Amerika'da bu projeyle profesörlük unvanı almıştım. İki yıldır bilgisayar programcılarıyla çalıştım. Çizimlerini ise ben yapıyorum. Vücudun tamamını interaktif şekilde tablet bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda çalışan bir eğitim materyali olarak sunacağız. Bu çizimlerde yakınlaştırdıkça dokuları, kasları, kemikleri, bilinmesi gereken tüm detayları görebiliyoruz. Üstteki dokuları kaldırıp, altındaki anatomik oluşumları inceleyebiliyoruz. Bunun bir kitapta yapılması imkansız. Kadavrada saatlerce uğraşmadan kısaca elimizdeki küçük ekranda diseksiyon yaparak tüm anatomik bilgilere ulaşmak mümkün. Hatta kalbin hangi tarafından nasıl ses gelir, onu bile duymamız mümkün. Ayrıca, bir asistanımla çocuklar için hazırladığımız eğlenceli anatomi kitabı ile insan vücudu üzerinden bilimi sevdirmek istiyoruz. 12 kitaplık bir proje olacak. İlk kitap bitti ve yayıncım baskıya hazırlıyor. Çok yakında çocukların elinde görürüz inşallah."

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#Ahmet Sınav# Hacettepe Üniversitesi# Tıp Fakültesi
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