Bakan Özer: Son 20 yılda eğitimde Türkiye çağ atladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Siirt'te Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞLARIMIZA SUNULDU

Törene katılım sağlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Siirt'te açılış töreninde birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi selamlıyorum. Son 20 yılda eğitimde Türkiye çağ atladı. İlkokulda okul öncesinde yüksek öğretimde eğitim tüm kademelerinde Ankara'da, Silopi'de, İstanbul'da devletin tüm imkanları vatandaşlarımıza sunuldu. Orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 40'tan yüzde 80'e ulaştı. Yapılan yatırımlardan Siirt'in de yararlanması demek. 2021'de 250 milyon TL üzerinde yatırım okullarımızda Siirt'imizde devam ediyor. 2723 öğretmen atadık Siirt'te 5800'ü aştı öğretmen sayısı. Devlet yatırım yaparken belli şehirlerde değil, Siirt'te de şartlarını zorluyor. Tüm okullarımıza öğrencilerimizi kütüphanelerle buluşturuyoruz. Siirt'teki tüm okulların kütüphanesi var. Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a her yatırımı, Türkiye'nin her noktasına ulaştırdığı için şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.