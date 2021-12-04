Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılılıyor

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hekimlere yapılacağı söylenen iyileştirmeye ilişkin açıklama yaptı.

İşte Semih Durmuş'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Hekimlere yapılacağı söylenen iyileştirmeye kesinlikle karşı değiliz, yerinde buluyoruz. Hatta geç kalmış bir karardır. Hekimlerimiz de; tüm sağlık çalışanlarımız gibi elbette çok daha fazlasını hak ediyor.

Dünyayla kıyaslandığında, hemşiresinden hekimine ülkemiz sağlık çalışanlarının yükü ağır... Buna karşın ücretleri az! Başından beri böyle olduğu için ücretlerin hakkaniyet ölçüsünde kapsamlı olarak iyileştirilmesini savunuyoruz.

Ancak yapılacak zamlar hekimi de mutlu etmeli, birlikte ameliyata girdiği sağlık çalışanını da. Birinin sevinip, diğerinin üzülmesi hakkaniyet açısından da mesleki gereklilik ve iş barışı açısından da doğru değildir.

Sağlık-Sen hekimlerin ya da tek başına bir başka branştaki çalışanların zam almasına asla karşı değildir. Karşı olduğumuz konu, bir kesime zam verilmek istenirken, geri kalanların yok sayılmasıdır.

Amacımız ve mücadelemiz; yapılacak iyileştirmenin ayrım yapmadan bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde adaletli ve hakkaniyetli olmasıdır.