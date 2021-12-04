Özel okulun yönetim kurulu başkanına silahlı saldırı
Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yapan F.Y. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 18:25
Yozgat'ta aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen T.K.G. (17), ile yönetim kurulu başkanı F.Y. Lise Caddesinde karşılaştı. T.K.G. yanında bulunan tabancayla F.Y.'yi ayağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı F.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız