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Yılbaşı hindisi 300 lira

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken talep olduğunu belirterek, 5 bin hindisinin 4 binini, tanesi 300 liradan sattığını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Aralık 2021 19:42
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Yılbaşı hindisi 300 lira

Hayrabolu'da 14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı soflarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini satan Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını kaydetti. Bu yıl taleplerin erken geldiğini belirten Çetin, "Bu bizi mutlu etti. Hindi çok uysal bir hayvan. Bakımı tabi ki zor. Önemli olan zayiat vermemek, ona çok dikkat ediyoruz. Geçen seneye kıyasla bu sene benzer paralel bir satış grafiğimiz var, diyebiliriz. Fiyat olarak da geçen sene tanesini 250 liradan satıyorduk. Bu sene tanesini 300 liradan satıyoruz. Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor" dedi.

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirerek, "Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip altına bakacak. İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur" diye konuştu.

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