Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Bu radardan kaçış yok
Bu radardan kaçış yok
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Aralık 2021 20:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlediği 15'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşmeden önce milletimizden bir özür dileyerek, özrünün kabul edilmesi için milletimize yalvarması gereken noktalar var. Bunları söylemeden helalleşmeyi gündeme getirdiler, cevaplarını aldıktan sonra da şimdi helalleşmeyi de unuttular. Bugün sorsanız, 'Helalleşmeden neyi kastediyorsunuz' diye, onu da söyleyeceklerini hatta hatırlayacaklarını dahi zannetmiyorum." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Merkez Bankası ile ilgili yarattığı tartışmanın bir benzerini TÜİK için de yapmaya çalıştığını ifade eden Numan Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Başka bir algı üzerinden gidiyorlar. Devletin kurumlarını siyasi tartışmalarının ya da muhalefet malzemelerinin odağına yerleştirmeye çalışıyorlar. Daha önce Merkez Bankasıyla ilgili yapılan şey, sonra TÜİK'le ilgili yapıldı dün itibarıyla ve bir algı içerisinde muhtemelen bundan sonraki siyasi manevralarına bir hazırlık mahiyetinde bunları söylediler. Birkaç gün sonra da unutacaklar. Ne yazık ki ben bile gelip bu konuyu burada konuşmak durumunda kalıyorum."

'BU, BİZİM TANDIĞIMIZ CHP ZİHNİYETİNİN BUGÜNKÜ HALİDİR'

CHP'nin, kendilerinin ürettiği projelere 'istemezük' diyerek gereksiz yere karşı çıktığını belirten Kurtulmuş, "Bu memlekette sürekli algılar üzerinden Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini geriletmek, bu anlamda 2023'te Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını yapmak için sürekli algı, yalan, iftira hatta sanal olarak birtakım sorunlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer bu kadar çok gündem değiştirme ihtiyacı duyuyorlarsa, onlara şuradan şunu tavsiye etmek istiyorum. Türkiye'de iktidara gelmenin yolu algılar üzerinden milletin zihin dünyasını karıştırmak değil, iktidara geldiğinizde neyi nasıl yapacağınızı millete açık bir şekilde söyleyebilmenizdir. AK Parti eğer 19 yıldır iktidardaysa ve hemen o 2002 şartlarından sonra tek başına iktidara gelen bir zemine ulaştıysa bunun sebebi, millete vermiş olduğu güven ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğine dair ortaya koyduğu fikirleridir. Bu anlamda Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanına ve yöneticilerine, Türkiye'ye bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin şeyler söylemelerini tavsiye ederiz. Millet kuru laflar üzerinden kuru polemikler üzerinden, faydasız bir takım spekülasyonlar var algılar üzerinden asla zihniyetini değiştirmez. Asla bu anlamda oy verecekse gönlünü o partiye kaydırmaz. Dolayısıyla tavsiyemiz, evet, çıkın mitingler yapın görüşlerinizi ifade edin, nasıl Türkiye'yi yöneteceğinize dair fikriniz projeleriniz varsa bunları ortaya koyun ama sadece 'istemezük', 'Türkiye böyle olmamalıdır' derseniz, biz de size deriz ki, 'Bu da bizim tanıdığımız CHP zihniyetinin bugünkü halidir.' Bu milletin ne istediğini gayet iyi bilen siyasi kadro buradadır. Bu millet, ekonomik gelişmeyi, kalkınmayı, adaleti, hakkaniyeti, bu millet özü sözü bir olmayı istiyor. Bu millet, millete hizmet ederek yeniden güçlü büyük Türkiye idealine sahip çıkmayı istiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÖYLE GİDERSE ALLAH'IN İZNİYLE BİRKAÇ SENE İÇERİSİNDE KENDİ UÇAK MOTORUNU YAPAN BİR ÜLKE KONUMUNA GELECEK'

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli adımlar attığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli gelişmesine, sanayide yükselmesine bir şekilde şu anda sıcak bakmayanlar şöyle bir dönsünler de Nuri Killigil'in fabrikası neden kapandı onun hesabının versinler. Geçmişle uğraşmak için söylemiyorum, zihninde büyük güçlü Türkiye hedefi olmayanın 'Nasılsa dışarıdan ucuza buluyoruz' öyle alırız dediği ya da bize 70'li yıllarda söyledikleri gibi 'Siz neden sanayileşiyorsunuz kardeşim? Siz arım ülkesi olun' denilen, o zokayı yuttuğumuz günleri de unutmasınlar. Türkiye'nin bugün geldiği bu ekonomik güce böyle biraz da istisna ile bakan Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin mensupları gitsinler de Nuri Demirağ'ın fabrikasının nasıl kapatıldığının hikayesini görsünler. Aynı şekilde 1978'de Türkiye'nin uçak sanayisinde, o zaman İtalya ile yapılacak imza töreninden karanlık odadan gelen telgrafla Türkiye'nin nasıl uzaklaştırıldığını görsünler. Türkiye'nin her aşamada yaptığı bütün sanayileşme, ekonomik olarak mücadelesinde hep müdahale ederek, 'Gerek yok diyerek, gavurun yaptığını alırız' zannederek karşı çıkanların, Türkiye'nin geleceğine ilişkin ne söylediğini ne söyleyeceğini tekrar ortaya koymaları lazım. Türkiye'nin siyasi geleneğinin güçlü yürüyüşü bugün İHA'larımızı, SİHA'larımızı ortaya çıkardı. Savunma sanayisinde son rakamları gördüm yüzde 78 bandında bir yerlileşme oranına geldik. Allah'ın izniyle birkaç sene sonra bu oran belki yüzde 90'lara çıkacak. S-400, F-35 diyorlar ya, bende şunu söylüyorum Türkiye'yi F-35 ve S-400 tartışmaları içerisinde hizaya getirmeye çalışanların esas korktukları Türkiye'nin F-35'e sahip olması değil, S-400'e sahip olması değil. Esas mesele nedir? Biliyorlar ki Türkiye böyle giderse Allah'ın izniyle birkaç sene içerisinde kendi uçak motorunu yapan bir ülke konumuna gelecek. Onun için fiili birtakım ambargolarla, fiili birtakım siyasi baskılarla Türkiye'yi hizada tutmaya çalışıyorlar."

'HATAY KIYAMETE KADAR DA TÜRKİYE'NİN BİR İLİ OLARAK KALACAK VE BİZİM MİLLETİMİZİN MALI OLACAKTIR'

Türkiye'nin dış baskılar yapılıp, siyasi oyunlara alet edilmek istendiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin Akdeniz'den burnunu çıkarmasını istemeyenler Türkiye'nin Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramasından rahatsızlık duyanlar Türkiye'yi Akdeniz'deki politik tartışmaların içine çekmeye çalışıyorlar. Bunun için başta komşumuz Yunanistan olmak üzere Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan başka ülkelerden aldıkları desteklerle Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de kımıldayamaz hale getirmek istiyorlar. Daha acısı bunlar gündeme geldiğinde içeride de bazıları bunlarla ilgili endişeleri, tereddütleri gündeme getirecek sözler söylüyorlar. Şunu söyleyeyim kim ne yaparsa yapsın. Türkiye bu bölgedeki egemenlik haklarının hiçbirinden vazgeçmeyecek. Şimdi birisi de 'Efendim Hatay bizimdir' falan diye birtakım şeyler söylemeye başladılar. Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli sınırları içerisindedir. Misak-ı Milli sınırları içerisindedir ve kıyamete kadar da Türkiye'nin bir ili olarak kalacak ve bizim milletimizin malı olacaktır. Bu coğrafyayı daha fazla bölüp parçalama senaryolarına aracı olanlar, bu coğrafyada daha fazla siyasi polemik çıkarmak istiyorlar. Biz ise derlenmenin, toparlanmanın, büyümenin, ileriye gitmenin hesabı ve kararlılığı içerisindeyiz. Türkiye'nin Libya'da kurulan oyunu bozmasından rahatsızlık duyanlar, 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyerek içeriden de Türkiye'yi engellemeye çalışıyorlar. Ayasofya'nın açıldığı günlerin öncesini hatırlayın. Ayasofya'nın açılmasının nasıl başımıza bela olacağını, Avrupa'daki bazı siyasileri harekete geçireceğini dile getirenler olduğunu gördük. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi içerisinde karar verilerek Ayasofya Müslüman milletimizin ibadetine açıldı, kıyamete kadar Türkiye'de Müslümanların ibadetine ait olacak" dedi.

'YILBAŞINDAN İTİBAREN HERKESİ TATMİN EDECEK ÇOK GÜÇLÜ BİR ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAKTIR'

Ekonomik anlamda milleti rahatlatacak adımların atılacağını söyleyen Kurtulmuş, şu açıklamada bulundu:

"Enflasyon dolayısıyla market ve pazardaki fiyatların yukarıya çıktığını biliyoruz. Kararlı bir şekilde vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirleri alıyoruz. Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır. Yine aynı şekilde bu hafta içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirme, seyyanen zamla ilgili düzenleme, öğretmenlik yasasıyla ilgili teklif Meclis'e geliyor. 3600 ek gösterge gibi, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi ve diğer konularla ilgili çalışmalar nihai noktaya geliyor. Meclis'teki bu bütçe trafiği geçtikten sonra inşallah bunları halledeceğiz, yoluna koyacağız ve vatandaşımızı asla enflasyonun ortaya çıkardığı bu ağır tablonun altında ezdirmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olacağız, bir farkla biz milletimizin oylarını almak ya da onlara bir şeyi eksik yanlış söyleyerek zihinlerini çelmek için değil, biz milletimizin gönüllerini kazanmak için taleplerine kulak veriyoruz. Bu kadronun en önemli özelliği de budur."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#Numan Kurtulmuş# Enflasyon
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
İyi Partili Başkan sağlık personelini tehdit etti: Ben sana sorarım o beyaz kodu
İyi Partili Başkan sağlık personelini tehdit etti: Ben sana sorarım o beyaz kodu
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Yaralı komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Yaralı komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Akşener'e yönelttiği 'başbakan' sorusu sonrası tartaklandı
Akşener'e yönelttiği 'başbakan' sorusu sonrası tartaklandı
Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor
Çavuşoğlu: SİHA'lara AB ve NATO üyesi ülkeler ilgi duyuyor

Bu Habere Tepkiniz

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

Memurların aldığı zammın iki katından fazla enflasyon farkı oluştu

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı yüzde 7,47 oldu.
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!