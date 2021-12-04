5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak
Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 20:26
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Söz konusu 5 firma hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 19 Ocak 2022'de saat 10.30'da yapılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız