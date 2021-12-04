MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı; Zurich Vakfı, Zurich Türkiye ve Türk Eğitim Derneği ortaklığı ile mesleğinin ilk yıllarında köy veya ilçeye atanan kadın öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi"ni 2018 yılından bu yana yürütmektedir. Proje kapsamında 2023 yılına kadar 1000 kadın öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Bakanlıktan 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, projeye dahil olmak isteyen kadın sınıf öğretmenlerinin 1 ila 12 Aralık 2021 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurması istendi. İl Milli eğitim Müdürlükleri bu başvuruları 13 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar onaylayacaktır.

MEB, duyurunun illerde görev yapan ve hizmeti 0-15 yıl arasında olan kadın sınıf öğretmenlerine bildirilmesini istedi.