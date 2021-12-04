Yaralı komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 21:22
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken, Eren Kış 11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu esnasında, düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntüsünü paylaştı.
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Tek Teker Üstünde Tek Yürek Olan Kahramanlar 🇹🇷🚁T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 4, 2021
Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandomuzun tahliyesini Jandarma Havacılarımız yaptı.
️Eren Kış 11 Şenyayla Şehit J.Ütğm. İsmail Moray Operasyonu pic.twitter.com/VdGC94r8BW