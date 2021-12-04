KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğunda yürütülen Jean Monnet Burs Programına başvuran bir aday yazılı sınavda 54 puan almıştır. Aday, puanının daha yüksek olması gerektiği gerekçesiyle itirazda bulunmuş ancak bu talebi "sınav kağıdının tekrar değerlendirilmesinin mümkün olmadığı" gerekçesiyle reddedilmiştir.

Yazılı sınava giren aday, itirazı kurumca reddedildikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur. Kurum, ihtilafta itiraz süreci bulunduğu için bilirkişi görevlendirmesi yapmış ev bilirkişi 54 olarak açıklanan puanın 64 olması gerektiğini belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı değerlendirmede, Bilirkişi raporu nedeniyle başvuranın sınav puanının 64'e (altmışdört) yükseleceği ve bu nedenle sınav puanının yeniden değerlendirilmesi talebinin reddi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık olduğu sonuç ve kanaatine varmıştır.

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