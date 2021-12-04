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Galatasaray, liderin 16 puan gerisine düştü

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kaldı- Puanını 23'e çıkaran Galatasaray, 39 puana yükselen lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak galibiyet elde edemedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 21:28
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Galatasaray, liderin 16 puan gerisine düştü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü.

Nef Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan konuk takım, 17. dakikada Cesar Pinares'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. İlk yarı, 1-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyun, Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Daha çok gol pozisyonuna giren taraf olan sarı-kırmızılılar, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, müsabakanın 86. dakikasında Karamoko Bamba'nın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Galatasaray, 15. hafta sonunda 23 puana yükseldi. Haftaya lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde giren sarı-kırmızılılar, bu puan kaybıyla farkın 16'ya çıkmasını önleyemedi.

Altay ise puanını 18'e çıkardı.

- "Cimbom" galibiyete hasret

Galatasaray'ın Süper Lig'deki kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

- Terim'siz 2 maçta 4 puan kaybetti

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçta galip gelemedi.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında takımının başında yer alamadı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 0-0 ve 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in olmadığı 2 maçta toplam 4 puan kaybetti.

- Halil Dervişoğlu 2. kez fileleri sarstı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

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Sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan Halil, 7. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ardından Altay maçında da fileleri havalandırdı.

- Diagne, oyuna girdi golünü attı

Sarı-kırmızılı takımın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, oyuna girdikten 10 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 69. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 79. dakikadaki kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında gol sevinci yaşayan Diagne, ligde 14 maç sonra bulduğu golle ikinci kez skoru değiştirdi.

- Altay, VAR ile penaltı kazandı

Konuk takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.

Müsabakanın 83. dakikasında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.

Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

- İzmir temsilcisi 8 maçtır kazanamıyor

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son olarak 7. haftada sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İzmir temsilcisi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü.

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#FUTBOL# Galatasaray# Spor Toto Süper Lig# SÜPER LİG# SÜPERLİG
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