Memura, babasının kanser tedavisinden dolayı, refakat izni verilir mi?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışan bir devlet memuru babasına hastalığı sırasında refakat etmiştir. Son olarak babası kanser tedavisi görmüş ve kanser tedavisi sırasında da babasına refakatçi olmuştur. Memur, refakatçi olduğuna dair sağlık kurulu raporu da almış ve kullanmış olduğu yıllık ve mazeret izinlerinin refakat iznine dönüştürülmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede, refakatçi raporunda yönetmelikte yer alan dört hususun bulunmadığına dikkat çekmiştir.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda;

refakati gerektiren tıbbi sebeplerin,

refakat edilmediği takdirde hayati tehlikenin bulunduğunun,

sürekli ve yakın bakım gerektiğinin,

üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresinin

ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin,

yer alması gerekmektedir.



Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet memurunun aldığı refakatçi raporunda bu hususlar yer almadığı için kendisine refakat izni verilmemesinde bir yanlışlık bulunmadığına karar vermiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararını görmek için tıklayınız.