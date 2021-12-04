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Ailelere 'Çocuğunuzdaki kulak ağrısını ihmal etmeyin' uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, kulak ağrısı yaşayan çocukların vakit kaybedilmeden hekime gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 23:08
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Ailelere 'Çocuğunuzdaki kulak ağrısını ihmal etmeyin' uyarısı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahardan kışa geçilen dönemde hem yetişkinler hem de çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığına dikkati çekti.

Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların, okullarda, virüsleri birbirine bulaştırabildiğini belirten Gerek, "Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için daha sık hastalanıyor." dedi.

Gerek, çocuklarda kış aylarında artan boğaz ağrısı, burun akıntısı, yüksek ateş gibi belirtilerin birçoğunun üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığını söyleyerek, "Bu tip belirtiler, Kovid-19'un semptomlarıyla da benzerlik gösterdiği için aileleri endişelendirebiliyor. Bunların birçoğu Kovid-19 olmasa da ailelerin bu belirtileri gösteren çocuklarını okula göndermemeleri viral enfeksiyonların yayılımının engellenmesi için önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulak ağrısı, enfeksiyon olmadan da ortaya çıkabiliyor

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, çocuklarda çeşitli kulak rahatsızlıklarına neden olabildiğine işaret eden Gerek, şöyle konuştu:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları, çocuklarda orta kulak iltihabına neden olabiliyor. Bu enfeksiyonların uzun sürmesi, kulakların etkilenme oranını da artırıyor. Bazen herhangi bir enfeksiyon, yüksek ateş veya boğaz ağrısı gibi belirtiler olmadan direkt kulak ağrısı yaşayan çocuklar da olabiliyor. Bu çocuklarda orta kulakta sıvı birikimiyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle geniz eti varlığında, östaki kanalının henüz tam çalışmadığı durumlarda sıvı birikimi söz konusu olabiliyor."

Gerek, kulak rahatsızlıkları dolayısıyla çocuklarda kulakta dolgunluk, işitme kaybı gibi problemler oluşabildiğini ifade ederek, "Kulak rahatsızlığı bulunan çocuklar, kendilerine seslenildiğinde cevap vermede gecikme yaşayabilir, televizyon gibi sesli cihazları daha yakından dinlemek durumunda kalabilir. Ebeveynler, özellikle okul öncesi çağdaki çocuklarındaki işitme kaybı gibi problemleri bu şekilde anlayabilir." dedi.

"Erken tanı ve tedaviyle kolaylıkla tedavi edilebiliyor"

Prof. Dr. Gerek, kulak rahatsızlıklarının tedavi edilmediğinde ciddi problemlere yol açabildiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

"Orta kulak iltihabı veya orta kulakta sıvı birikimi gibi sıkıntılar yaşayan çocuklar, anne babalarına genellikle 'Kulağım ağrıyor.' diye yakınıyor. Bu tip durumlarda, ebeveynlerin çocuklarını vakit kaybetmeden bir hekime göstermeleri faydalı olacaktır. Erken tanı ve tedaviyle bu tip rahatsızlıklar kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Tedavi edilemeyen durumlarda ise kulak zarında delinme, kalıcı işitme kaybı gibi sorunlarla karşılaşılabilir."

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#Mustafa Gerek# kulak ağrısı
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