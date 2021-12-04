18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Bu radardan kaçış yok
Bu radardan kaçış yok
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
'Virüs mutasyon geçiriyor, 3.doz aşı gerekli'
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Kripto para sitesinde virüslü link mağdur etti
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Otomobil fiyatlarında sanal artış!
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Online ticaret sitelerinden zorunlu iade oyunu
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Konut fiyatları yüzde 50 artacak
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
Meteoroloji raporu yayımladı: Pazar günü değişiyor
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
'Boşanma davalarında süreci uzatan unsurları ayırıyoruz'
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Başsavcı Uzun'u şehit eden teröriste rekor ceza
Ana sayfaHaberler Yaşam

18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

2003-2020 döneminde yürütülen çalışmalarla 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alan erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Aralık 2021 23:39
Yazdır
18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Çölleşmeyle mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen toprak muhafaza çalışmalarına ilişkin bilgi veren Karacabey, "Geçmişten bugüne çölleşmeyle mücadeleye yönelik toprak muhafaza çalışmaları kapsamında yapılan erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları sonucu 1970'li yıllarda akarsularla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken 2018 yılı itibarıyla 154 milyon tona düşürüldü. Bu alanda 2023 yılı hedefimiz ise 130 milyon ton seviyelerine indirmek" sözlerini kullandı.

Ormanlar hayati öneme sahip

Karacabey, ormanların erozyonu ve çölleşmeyi önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"1946-2002 yıllarında 470 bin 288 hektar, 2003-2020 yıllarında yürütülen çalışmalarla da bugüne kadar 1 milyon 103 bin 583 hektarlık alan erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı. Çölleşmeyle mücadele için 2021'de 15 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 21 bin hektarlık alanda sel kontrolü, 90 hektar alanda çığ kontrolü ve 10 bin hektarlık alanda mera ıslah çalışmalarını yıl sonu itibarıyla tamamlayacağız."

2022 ve sonraki yıllarda havza öncelikleri, can ve mal kaybı risklerini minimuma indirmek önceliği doğrultusunda çalışmalara devam edileceğinin altını çizen Karacabey yıllık 35 bin hektarlık alanda toprak muhafaza, 10 bin hektar alanda ise mera ıslah çalışması planlandığını anlattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor
Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor
Prof. Dr. Şener: Aşılamada hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak
Prof. Dr. Şener: Aşılamada hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak
Yılbaşı hindisi 300 lira
Yılbaşı hindisi 300 lira
Geçim kaynağı simitlerini 13 yıldır güvercinlerle paylaşıyor
Geçim kaynağı simitlerini 13 yıldır güvercinlerle paylaşıyor
Arif Çavuş, taylara adeta evladı gibi ihtimam gösteriyor
Arif Çavuş, taylara adeta evladı gibi ihtimam gösteriyor

Bu Habere Tepkiniz

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!