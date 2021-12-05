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5 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

5 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Aralık 2021 00:01
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5 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın muhtarlar toplantısına ve uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında bağımlılıktan kurtarılan gençlerin anneleriyle buluşma programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Balıkesir/09.30/15.30/16.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21'e katılacak.

(Antalya/09.30)

GÜNCEL

1- Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

(Ankara/09.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katılacak, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 26 yerel TV kanalının da dahil olacağı "Anadolu Soruyor" programının canlı yayın konuğu olacak.

KAPAT [X]

(Ankara/10.30/15.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasına, Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Giresun/Hatay/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor, Manisa FK-Kocaelispor, Altınordu-Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor-Bursaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Manisa/13.30/İzmir/16.00/Denizli/19.00)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 16. hafta başlayacak.

5- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 15. hafta mücadelesine devam edilecek, 2. Grup'ta 16. hafta tamamlanacak, 3. Grup'ta 15. hafta sona erecek.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji ve Semt77 Yalovaspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.30/20.15/Yalova/18.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta maçlarıyla sürecek.

(Bursa/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/16.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Altekma, Ziraat Bankkart-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Sorgun Belediyespor-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Ankara/14.00/16.30/Bursa/15.00/Yozgat/16.00)

9- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Beşiktaş, Belarus'un SKA Minsk takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Minsk/18.00)

10- Trabzonspor Kulübü 78. Olağan Genel Kurulu, başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimiyle tamamlanacak.

(Trabzon/09.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.

(Cidde/20.30)

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