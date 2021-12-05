Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Bu radardan kaçış yok
Bu radardan kaçış yok
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvet yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Aralık 2021 06:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Pazar) saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#meteroloji# kuvvetli yağış# antalya# muğla
Şair ve yazar Mustafa Yazgan yaşamını yitirdi
Şair ve yazar Mustafa Yazgan yaşamını yitirdi
18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı
18 yılda 1,1 milyon hektar alan erozyondan kurtarıldı
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor
Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor
Prof. Dr. Şener: Aşılamada hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak
Prof. Dr. Şener: Aşılamada hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak
Yılbaşı hindisi 300 lira
Yılbaşı hindisi 300 lira

Bu Habere Tepkiniz

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı
MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı
2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti
Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?
Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?
Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır
Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı
Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?
Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı
Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!
İlyas Salman ilk kez açıkladı!