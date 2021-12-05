Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu

Gıda, konut ve otomotiv derken, şimdi de oto yedek parçada stokçuluk yapıldığı ortaya çıktı. Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve küresel çapta yaşanan çip krizi sebebiyle yedek parça arzında sorun yaşanıyor. Parça bulamayan servislerde uzun kuyruklar oluşuyor. Normal şartlarda üç günde teslim edilmesi gereken bir otomobilin, serviste kalma süresi iki haftaya kadar çıkabiliyor. Ayrıca yedek parça fiyatlarının da geçen yıla göre iki katına çıktığı ifade ediliyor. Sanayi sitesi esnafı, yedek parça temininde sıkıntı olduğunu belirtirken, fiyatların da artması nedeniyle işlerde yavaşlama olduğunu söylüyor. Hatta ikinci el çıkma parçalara bile rağbetin arttığı ifade ediliyor. Haramidere Sanayi Sitesi'nde Renault-TECH dükkanının sahibi Sebahattin Yardımcı, son bir yıldır tedarikte sorun olduğunu belirterek "Zaten parça bulmak zorlaştı. Bir de üstüne döviz kuru nedeniyle fiyatlara zam geldi. Kullanılan parçaların çoğu ithal" diye konuştu.

HAFTADA BİR ZAM GELİYOR

Her sektörde olduğu gibi yedek parça sektöründe de stokçuluk yapıldığını dile getiren Yardımcı "Döviz her sektörü etkiledi. Yalnızca otomobil fiyatları değil, oto yedek parçaları da zamlandı. Dün aldığımız 150 liralık parça, bir hafta sonra 250 lira oluyor. Durum böyle olunca ithal yedek parçaları stokluyorlar. Türkiye'de yedek parça temini yapan 5-6 büyük şirket var. Piyasa onların elinde demek doğru. Sektöre parça vermeyince fiyatları da kendileri belirleyebiliyor. Olan vatandaşa ve esnafa oluyor. Bizler en hızlı şekilde müşterimizin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Ancak parça olmayınca teslim süreleri uzuyor" dedi. Bazı durumlarda yerli parça kullandıklarını da söyleyen Yardımcı "Ancak bazı teknik parçalar ithal, Türkiye'de üretimi de yok. Dolayısıyla ithale mecburuz" ifadelerini kullandı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ DE ŞİKAYETÇİ

Beykent Sanayi Sitesi esnafı Ramazan Sezen de "Bazen bir parçayı bulmak 4 gün sürüyor" diyerek şunları kaydetti: Yurt dışında üretilen parçalar var. Bunlar ağırlıklı kaporta ve mekanik tarafında kullanılıyor. Yabancı fabrikalarda üretim olmayınca Türkiye'ye de parça gelmiyor. Yerli üretilen parçalar da talebi karşılayacak durumda değil. Bunun sigorta şirketleri açısında da problem olduğunu anlatan Sezen "Eksperin gelip araca bakması ve bizim tamire başlamamız bir hafta sürüyor. O da yedek parça bulabilirsek. Sigortalı araçlarda ikinci el parça takımına müsaade edilmiyor. Şayet aracın sigortası yoksa ve müşteri isterse ikinci el parça kullanıyoruz. Onların temini daha kolay. Gerçi orda da fiyatlar arttı. Piyasada mal olmayınca fiyatı artıyor" dedi.

KAAN ZENGİNLİ