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İş dünyasından uyarı: Dövizdeki atak, 2023'e yönelik siyasi hamle

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı; dövizdeki atakların 2023 seçimlerine siyasi hamle olabileceğini belirterek "Topla, tüfekle yapamadılar. Terörden kurtulduk. Huzur, güven var. Son olarak ekonomik olarak dize getirme operasyonu kaldı! Dövizde bu rakamların altı boş. Özel sektör borçluluğu da gayet iyi durumda" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Aralık 2021 07:44
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İş dünyasından uyarı: Dövizdeki atak, 2023'e yönelik siyasi hamle

Döviz kurlarındaki hareketlilik geçen hafta da devam etti. Dolar, 13,90 TL sınırına kadar yükseldi. Merkez Bankası; temelsiz, dayanaksız ve tamamen spekülatif olan bu yükselişe müdahale ederek, piyasayı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan gelişmeler iş dünyası cephesinden de dikkatle takip ediliyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı; döviz kurlarında manipülatif atak olduğunu ve bunun 2023 seçimlerine yönelik siyasi hamle olabileceğini söyledi.

Asmalı "Biz şunu biliyoruz; rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü var: Türkiye'yi artık topla, tüfekle, uçakla dize getiremeyecekler. Ülkemiz, Allah'a hamdolsun, şu zamanlarda savunma sanayiinde çok güçlü bir konuma geldi. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularından. Terörle bunu denediler. 10 sene evvel 'ülkenin en önemli sorunlarını sıralayın' dediğiniz zaman, terör açık ara her sene birinci çıkmıştır. Allah'a şükür Türkiye terör belasından da kurtuldu. Müthiş bir huzur ve güven ortamı var. Son olarak ne kalıyor? Türkiye'yi dize getirme hamlesi! Bence bu son yaşadığımız olaylar da, Türkiye'yi ekonomik olarak dize getirme operasyonu. Tabii ki yaşananları sadece buna bağlamak doğru değil. Dünyada var olan bir belirsizlik ortamı da var. Tedarik zincirlerinin bozulması, emtia fiyatlarının artışı, birçok ekonomideki ciddi enflasyon artışları... Bunlar da üst üste eklenince kurlarla ilgili böyle bir durum ortaya çıktı. Ama oynaklığın 10-15 gün içinde stabil hale geleceğini düşünüyoruz" dedi.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR OLMALIYIZ'

Türkiye'nin yıllardır "yüksek faiz, düşük kur" politikalarıyla soyulduğunu kaydeden Asmalı "Dolarda şu anki rakamlar gerçekçi değil. Yükselmesine sebep olacak ekonomik veriler yok. Türkiye'nin kamu, hane ve özel sektör borçlanması, oran olarak Avrupa'nın birçok gelişmiş ülkesinden çok daha iyi. Özel sektörün kısa vadeli dolar borç pozisyonu da artıda. 60 milyar dolar gibi bir artısı var şu anda. Kısa vadeli borçlarda sıkıntı yok. Bütün bunları üst üste getirdiğiniz zaman, bir manipülatif hareket olduğu belli. Kurlarla ilgili iki şeyi önemsiyoruz. Kur, ithalatı özendirmemeli, ihracatı teşvik etmeli. İhracatçı, kurlardan mutlu olmalı. İki; kur öngörülebilir olmalı. Öngörülebilir derken, bir iş adamı üç-dört ay sonra kur ne olacak, bunu tahmin edebilmeli. Bu kadar ani değişiklikler iş dünyasının çok sevmediği hareketler. Adeta tansiyon hastası gibi. Kalp ritminin çok ani değişimleri nasıl bünyeye zarar veriyorsa, kur değişiminde de birçok sanayici fiyatlayamama problemiyle karşı karşıya geldi" değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER ÇELİK

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#MÜSİAD# Mahmut Asmalı# döviz
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