TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
TBMM 12 gün boyunca bütçeyi görüşecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Yargıtay'dan emsal karar: Titreyen otomobil misliyle değişecek
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
KDK'dan İETT'ye 'otobüs ücreti' konusunda tavsiye kararı
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Belediyeden öğrenci evlerine doğalgaz faturası desteği
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Eski kaymakam mahrem abi çıktı
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Erdoğan 'asgari ücret'te nabız tuttu: İşte öne çıkan rakam
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Bütün boyutlarıyla doktorlara getirilen yeni mali haklar ve sonuçları
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Yoğun trafik, otomobillerin erken yıpranmasına yol açıyor
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Valilik, CHP Mersin mitingine katılanların sayısını açıkladı
Bu radardan kaçış yok
Bu radardan kaçış yok
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
Semih Durmuş: Bir kesime zam verilirken, geri kalanlar yok sayılıyor
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
MEB'den kadın sınıf öğretmenlerine duyuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
'Herkesi tatmin edecek güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Erdoğan: Haşhaşilere kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Kamu binalarında tasarruf planlaması dönemi
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Ateş Kara: 'Omicron'da ilk verilere göre klinik tablo ağır değil
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumlarına randevusuz giremezsin!
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Şura'da önerisi kabul edilen liseliden yeni talep
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybettiği an kamerada
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Ankara - Sivas hızlı tren hattı ne durumda?
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Bakan Özer: Bu dert son bulacak!
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Zorunlu Trafik Sigortası'nın iskonto oranı düşürüldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na gelen talepler arasında tüm maaşlardan asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisi alınmaması da bulunuyor. Bu da 2021 rakamlarıyla her kesim maaşına 483,28 lirayı bulan bir artış anlamına gelecek. Artış AGİ ile karşılanabilir.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Aralık 2021 08:10
Yazdır
Bütün maaşlar artabilir! Asgari ücret ile birlikte bütün gözler o kararda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Toplantıda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya getirdi. İşçi tarafından gelen talepler arasında sadece asgari ücretten değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması da vardı.

SADECE ASGARİ ÜCRET İÇİN DEĞİL TÜM MAAŞLARA YANSIYABİLİR

Vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET HESABINDA AGİ İLE ÖDEME VAR

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.

İŞÇİYE YAPILACAK KATKI 483,28 LİRAYA ÇIKABİLİR

Bunun yerine AGİ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak.

DİĞER MAAŞLAR NE OLACAK?

İşçilerin tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmasın talebi kabul görürse bu kez maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek, ya da bu miktarda AGİ alabilecek.

2021 yılı için hesaplarsak bu durumda brüt maaşı 5 bin lira olan birisi bunun 3577,5 TL7lik kısmı için vergi ödemeyecek. Doyasıyla damga vergisiyle birlikte 483,28 liralık kısım cebinde kalacak. Kalan 1.422,5 liralık kısım için gelir vergisi ödenecek. Burada çalışanların AGİ'leri de gelir vergisi kadar artırılarak verginin tamamının iadesi de gerçekleşebilir.

YENİ RAKAM ARTIRACAK

KAPAT [X]

Yukarıdaki hesapları 2021 yılı asgari ücreti için yaptık. Yeni yılda asgari ücrette meydana gelebilecek yüzde 30 civarında bir artışla bu katkılar da aynı oranda artmış olacak. yeni yılın asgari ücreti önümüzdeki hafta yapılacak iki toplantı sonrasında açıklanacak.

FARUK ERDEM

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#asgari ücret# agi# asgari ücret tespit komisyonu
Türkiye'de 'yeşil otomobil' satışları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 'yeşil otomobil' satışları artmaya devam ediyor
Kripto para piyasalarında Fed ve Omicron depremi: Bitcoin'den sert düşüş
Kripto para piyasalarında Fed ve Omicron depremi: Bitcoin'den sert düşüş
Savunma sanayii için özel başkanlık
Savunma sanayii için özel başkanlık
Yatırım için bakanlığa başvurdular: 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
Yatırım için bakanlığa başvurdular: 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Dolardan çıkan kazandı: Son 3 ayda 6 milyar dolar
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu
Oto yedek parçada stokçu krizi! İkinci el parça lüks oldu

Bu Habere Tepkiniz

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

MEB, yıl bitti ama alan değiştirme duyurusunu yayınlamadı

2021 yılında alan değişikliği yapılacak ise bunun 2022 yarıyıl tatili mazeret tayinleri öncesinde yapılması gerekmektedir.
KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

KDK, yazılı sınav puanına itirazda bilirkişi görevlendirdi, adayın puanı değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu, usulüne uygun olarak yapılan bir başvuruda, 2021/22 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı için uygulanan yazılı sınav sonrasında açıklanan puana itiraz eden adayın başvurusu için bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi 54 olarak açıklanan sınav puanının 64 olması gerektiğini belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?
Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Köy minibüsünde kaza geçiren ve sakat kalan öğretmen tazminat talebinde bulunabilir mi?

Danıştay İDDK, İlköğretim Okulu öğretmeni iken, geçici olarak görevlendirildiği Köy İlköğretim Okulundan evine döndüğü sırada bindiği köy minibüsünün karıştığı kaza nedeniyle yaralanıp vücut fonksiyonlarının % 97'sini kaybeden öğretmenin tazminat talebini hukuka uygun buldu.
Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Ocak'ta 3 binden fazla engelli memur ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını bildirdi.
PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

PKK eyleminde yer alan 4 öğretmenle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talepli gösteriye katıldıkları için Uyarı cezası alan 4 öğretmenle ilgili kararını verdi.
12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

12 bin TL emekli maaşı kamu hastanelerini doktorsuz bırakır

Yaşanan acı tecrübeler, ayak üstü kanuni düzenlemelerin çok büyük sorunlara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu tür düzenlemelerde dahli olanların sonradan ortalıkta olmadığı ve geride çok büyük bir enkaz bıraktığı da acı bir gerçektir.
Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurası'ndaki 128 maddelik tavsiye kararlarının tamamı

Milli Eğitim Şurasında alınan 128 maddelik tavsiye kararlarını yayımlıyoruz.
Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Sağlık çalışanlarına iyileştirme bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi

Elitaş: Kanun teklifinin görüşmeleri, paydaşlarla da istişare edilerek konuyu etraflıca ele almak için 2022 yılı bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendi
4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

4 yıllık üniversiteyi bitiren sözleşmeli hemşirenin maaşında değişiklik olur mu?

Lise mezunu hemşire ile 4 yıllık üniversite mezunu hemşirenin maaşı ne kadar değişir?
MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak

MSB, dış kaynaktan muvazzaf Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2021.
Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25. Bölüm 2. Fragmanı

Teşkilat 25.Bölümde neler olcak? İlginç ayrıntıların olduğu Teşkilat 25.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü 5 Aralık Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman o trajik olayı ilk kez açıkladı!

İlyas Salman ilk kez açıkladı!